PLAN-B NET ZERO sichert sich 9,2 Mio € in Series A Finanzierungsrunde

Das Green Energy Startup PLAN-B NET ZERO mit Sitz in Zug/Schweiz sowie Mühlheim am Main hat große Expansionspläne und vermeldet, dass es in seiner gerade beendeten Series A Finanzierungsrunde 9,2 Millionen Euro eingenommen hat. Der erfolgreiche Abschluss markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Mission des Unternehmens, nachhaltige Energiequellen zu fördern und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu beschleunigen, teilte das Unternehmen heute in über seine Tochtergesellschaft in Mühlheim am Main mit. Ankerinvestor ist die YAMATO CAPITAL AG aus der Schweiz. Zudem setzt PLAN-B NET ZERO von Anfang an auf die Beteiligung seiner Community.

„Diese Finanzierungsrunde unterstreicht die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen und verdeutlicht das Engagement unserer Investoren für eine umweltfreundliche Zukunft. Wir freuen uns sehr über diesen Vertrauensbeweis.“, sagt Bradley Mundt, der Gründer und Head of Strategy von PLAN-BNET ZERO.

PLAN-B NET ZERO, so Mundt, habe sich zum Ziel gesetzt, als erstes Greentech-Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Renewable Energy zu bedienen, angefangen von der Projektentwicklung, über Bau und Anlagenbetrieb bis zur Vermarktung des erzeugten Stroms. Dabei setzt PLAN-B NET ZERO auf alle Formen der Erzeugung von Erneuerbarer Energie, angefangen bei Photovoltaik sowie zukünftig auch Windenergie und Biomasse. Ebenso sollen zeitnah die ersten Wasserstoffprojekte in Angriff genommen werden.

Bradley Mundt: „Unser Fokus liegt darauf, die Art und Weise, wie Energie erzeugt und genutzt wird, zu verändern. Mit diesem Investment werden wir unsere Expansionspläne beschleunigen, indem wir unser Team ausbauen, neue Partnerschaften eingehen und unsere Präsenz auf nationaler und internationaler Ebene verstärken.

Bild:Bradley Mundt

Quelle:Engel International Communications GmbH