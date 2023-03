Vegan Specialty Lattes To Go – die Hafer & Mandel Mix-Drinks von Plant Magic.

Wir legen die Latte ganz hoch!

Wer liebt sie nicht, die Szene Café Klassiker Matcha Latte, Chai Latte oder Golden Milk? Plant Magic bringt die Specialty Lattes jetzt als vegane Variante und Ready To Drink direkt in unser Zuhause, ins Büro oder zum Sport. Die Hafer & Mandel Mix-Drinks sind fix und fertig, sparen Zeit und passen perfekt zu unserer bewussten und nachhaltigen Ernährung.

Dabei verbindet Plant Magic hippe Trend-Rezepturen unserer Lieblings-Cafés mit Bio Zutaten und Superfoods und packt alles in drei leckere vegane Drinks To Go: Golden Oat, Matcha Oat sowie Chai Almond. Wer kann da schon widerstehen?

Optisch bekommt Plant Magic ab April einen neuen Look & Feel, welchen wir hier schon exklusiv präsentieren (Online und im Handel ab April verfügbar). Plant Magic Co. – for healthier, happier humans.

It’s three kinds of magic!

Die veganen Hafer & Mandel Mix-Drinks von Plant Magic gibt es in folgenden Sorten:

Golden Oat – Perfekter Immunity Booster dank Kurkuma und Ingwer. Der Golden Oat schmeckt erdig, würzig und leicht süss.

Matcha Oat – Japanischer Matcha wird mit Moringa und Ingwer verfeinert und verleiht dem Matcha Oat eine leicht bittere, aber erfrischende Note. Das natürliche Koffein wirkt anregend und macht munter.

Chai Almond – Das Geheimnis des Chai ist das Maca in der Gewürzmischung „Masala“. Die Wunder-Knolle der Inca verleiht ihm eine unvergleichbare würzige und leicht süße Note.

Plant Magic Co. – Vegan Specialty Lattes.

Das macht Plant Magic so magisch:

# 100% Vegan & in bester Bio Qualität

# 100% natürlich

# Ohne künstliche Zusatzstoffe

# Klimaneutral

# Recycling-PET-Flasche & zu 100% recyclingfähig

# Ideal für unterwegs, im Büro, beim Sport oder zu Hause

# Ready To Drink, wiederverschliessbar und ungekühlt lange haltbar

Die Plant Magic Drinks sind online unter theplantmagic.co erhältlich sowie bei ausgewählten Filialen von Rewe, Edeka, tegut, HIT und VollCorner. Online gibt es ein Probierpaket mit allen Sorten für 14,95€ und im Supermarkt kostet eine einzelne Flasche 2,49€ (UVP).

Quelle Sonja Berger Public Relations