PM-International startet in das neue Jahr

Am vergangenen Wochenende startete PM-International mit seinem jährlichen Kick-Off und insgesamt über 9.000 Teilnehmern live vor Ort in der ausverkauften Maimarkthalle in Mannheim in das neue Jahr. Aufgrund des hohen Andrangs während des Ticketvorverkaufs machte das Unternehmen neben der geplanten Auftaktveranstaltung am Samstag, den 11.01.2025 kurzfristig einen Zusatz-Live-Termin am Sonntag, den 12.01.2025 möglich.

Zusätzlich wurde die Veranstaltung am Samstag online live übertragen und stand am Sonntag als Aufzeichnung auf der hauseigenen Plattform PM-TV zur Verfügung. Weitere über 35.000 Menschen sahen sich den Kick-Off auf diesen Weg an.

Das umsatzstärkste Jahr für PM-International aller Zeiten

PM-International CEO Europe Patrick Bacher eröffnete die Veranstaltung in der ausverkauften Maimarkthalle und verkündete zusammen mit Gründer und CEO Rolf Sorg, der als Ehrengast des Kick-Offs anwesend war, das langerwartete Endergebnis des Jahres 2024. PM-International blickt auf ein „sensationelles Jahr“ zurück, so Rolf Sorg. „Wir haben unseren weltweiten Außenumsatz in der PM-International Gruppe um 10% auf 3,25 Milliarden Dollar steigern können.“

Als Wachstumstreiber sieht er auch nach über 30 Jahren ganz klar die PM-International Vertriebspartner im Gründungsland Deutschland: „Ich bin sehr stolz auf Euch: Ihr seid die Speerspitze in Europa und innerhalb der PM-Gruppe ein starkes Vorbild für Dynamik und Führungsqualität. Dafür meinen größten Respekt!“ Das Ziel für das Jahr 2025 ist ein Wachstum von 15%. „Mit unserem neuen, revolutionären Produkt ist das ein mehr als realistisches Ziel“.

Dazu passend verzeichnete PM-International Deutschland im Dezember 2024 ein überdurchschnittlich hohes Wachstum von 30% im Vergleich zum vorherigen Dezember und damit ein All-Time High.

Rolf Sorg bekannte sich nochmals zum Geschäftsmodell Direktvertrieb und betonte, dass sein Unternehmen auch in bewegten Zeiten ein starker Partner und sicherer Hafen bleibt: „PM-International steht für einen klaren Fokus und klare Ziele. Für mich war von Anfang an klar, dass wir ein Unternehmen für Generationen aufbauen. Deswegen investieren wir auch dieses Jahr weitere 100 Millionen Euro in unsere Infrastruktur, Digitalisierung und KI-Lösungen, Forschung und Entwicklung und natürlich in unseren Vertrieb. Allein 40 Millionen Euro zusätzlich investieren wir 2025 in Veranstaltungen und Incentives für unsere Vertriebspartner. Denn dafür arbeiten wir Tag und Nacht: „Unseren Teampartnern das bestmögliche Umfeld schaffen, um im Markt konkurrenzfähig zu bleiben.“, erklärte Rolf Sorg. Passend dazu enthüllte er das neue Vertriebsmotto des Jahres 2025: „Rise Up“. „Wir waren noch nie besser aufgestellt als dieses Jahr, um weiter zu wachsen und das Leben von noch mehr Menschen weltweit zu verändern“, so Rolf Sorg.

Revolutionäres neues Produkt TopShape* wurde vorgestellt.

Mit FitLine TopShape* stellte PM-International ein neues revolutionäres Produkt vor. FitLine TopShape* trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei.

„Es ist Teil eines ganzheitlichen Konzepts.“, erklärte CEO Patrick Bacher. „Kombiniert mit dem FitLine Optimal-Set und dem D-Drink bietet FitLine TopShape* eine ganzheitliche Möglichkeit mit den ProShape All-in1 Produkten** Gewicht nachhaltig zu reduzieren.“

Rund 45.000 TopShapes* wurden bereits am Kick-Off Wochenende verkauft.

Produktweiterentwicklung des FitLine D-Drinks

Neben dem neuen TopShape* Produkt wurde außerdem noch die Weiterentwicklung des FitLine D-Drinks vorgestellt. Dieser erfreut sich einer neuen überarbeiteten Rezeptur und punktet jetzt mit einem leckeren Apfelgeschmack und einer angenehmeren Konsistenz, die das Trinkerlebnis noch besser macht. Das 14-tägige D-Drink Programm eignet sich hervorragend für den Start in das neue Jahr, auch ideal in Kombination mit FitLine TopShape*.

STEP-UP Challenge

Auf dem Kick-Off fiel auch der Startschuss für die jährliche FitLine STEP-UP Challenge. Hier dokumentieren die Teilnehmer ihre Fitnessreise und werden dabei sowohl von Tipps und Trainingsroutinen von Spitzensportlern als auch von den FitLine Produkten unterstützt. Dieses Jahr werden Teilnehmer der Challenge von der Handballmeisterin in den Niederlanden Nathalie Hendrikse unterstützt. Dieses Jahr steht FitLine TopShape* im Mittelpunkt der StepUP Challenge. Weiterhin erhalten Teilnehmer der STEP-UP Challenge regelmäßig Rezeptideen für eine ausgewogene Ernährung und die Chance, als Sieger der STEP-UP Challenge weltweit attraktive Preise zu gewinnen.

Innerhalb der ersten 24 Stunden der Registrierperiode meldeten sich bereits 5.000 Teilnehmer für die STEP-UP Challenge an.

Spitzensportler und FitLine

Ein weiteres Highlight des Kick-Off war der Live-Sporttalk mit Topsportlern, die auf der Bühne mit Sportmarketingdirektor Torsten Weber Einblicke in ihre Disziplinen und ihre Resultate mit den FitLine Produkten gaben. Danach hatten die anwesenden Vertriebspartner bei einer Autogrammstunde die Möglichkeit die Sportler persönlich kennenzulernen. Zu Gast auf der Bühne waren:

Christian „Blacky“ Schwarzer – Handball-Weltmeister

Caroline Schäfer – Vize-Weltmeisterin Siebenkampf – Leichtathletik

Achim Heukemes – Weltmeister 10x Ironman Masters, Weltmeister Duathlon Masters, Vizeweltmeister 24h Zeitfahren

Dominique Heintz – 1.FC Köln & ehemaliger Junioren Nationalspieler

Tanja Scholz – Gold- und Silbermedaillen-Gewinnerin Para-Schwimmen Sommerspiele Paris 2024

Timo Bernhard – FIA Langstreckenweltmeister LMP1

Philipp Kohlschreiber – BMW Open Sieger und Davis Cup Team

Janet Heinen – Mehrfache Weltmeisterin Kickboxen

Bruno Spengler – DTM-Champion

Weit mehr als 1.000 Spitzensportler aus über 60 Disziplinen und 30 Nationen vertrauen auf FitLine und die Marke ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportverbände und Nationalmannschaften.

Rekordzahl an Ehrungen auf dem Kick-Off

Traditionell werden auf dem Kick-Off Wochenende Vertriebspartner für ihre Leistungen ausgezeichnet. Über 17.000 deutsche Vertriebspartner erreichten eine höhere Vertriebsstufe und über 2.300 von ihnen wurden Samstag und Sonntag live auf der Bühne geehrt.

Zum Abschluss der beiden Veranstaltungen bedankten sich CSO Europe Sven Palla und CEO Patrick Bacher noch einmal bei allen Teilnehmern live vor Ort und online über die PM-TV App.

*Zink trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei.

**Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.

Bild CEO Patrick Bacher und CSO Sven Palla auf der Bühne

Quelle PM-International AG