PM-International steigt auf Platz 6 in der „DSN Global 100“-Rangliste der größten Unternehmen seiner Branche

Die PM-International AG steigt in der aktuellen „DSN Global 100“-Rangliste der umsatzstärksten Unternehmen seiner Branche weltweit von Platz 8 auf Platz 6. Das Unternehmen ist seit 2010 in der DSN Global 100-Liste vertreten und konnte seine Platzierung seitdem kontinuierlich verbessern.

Weiterhin erhielt PM-International erneut den Bravo International Growth Award als schnellst-wachsendes internationales Unternehmen seiner Branche, und damit eine der bedeutendsten Auszeichnungen in diesem Bereich. Das Unternehmen wurde bereits zum vierten Mal in Folge mit diesem Award ausgezeichnet. Das ist in der Geschichte des Bravo International Growth Awards bisher einmalig. Der Award wird im Zusammenhang mit der „DSN Global 100“-Rangliste verliehen und ehrt die höchste jährliche Umsatzsteigerung unter allen internationalen DSN Global 100-Unternehmen.

Im Jahr 2023 konnte der Anbieter von Premium-Produkten für Gesundheit, Fitness und Schönheit mit der Eigenmarke FitLine den Außenumsatz in der PM-International Gruppe auf 3 Milliarden US-Dollar steigern. Für Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International, gebührt die Ehre ganz klar den PM-International Vertriebspartnern weltweit: „Es war eng, aber wir haben es geschafft. Für uns macht den Unterschied, dass wir unseren Werten als Familienunternehmen treu bleiben, verbunden mit dem brennenden Verlangen, uns stetig weiterzuentwickeln. Und natürlich sind unsere Vertriebspartner die Basis unseres Erfolges. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin nachhaltig wachsen werden!“

Die „DSN Global 100“-Rangliste wird einmal jährlich vom US-Fachmagazin „Direct Selling News“ veröffentlicht. Sie bietet einen Überblick über die globale Entwicklung der Branche, nicht nur für ihre Mitglieder, sondern auch für Forscher, Investoren und vor allem für diejenigen, die eine Nebenverdienstmöglichkeit im Direktvertrieb suchen.

Bild:Trophäe PM-International Bravo International Growth Award 2024

Quelle:PM-International AG