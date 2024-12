PM-International verkündet Rekorde auf dem Leadership Event 2024

PM-International setzte mit seinem Leadership Event 2024 in Berlin, Deutschland, einen neuen Meilenstein. Über 2.200 Top-Führungskräfte aus der ganzen Welt kamen zusammen, um zukünftige Strategien zu diskutieren und Erfolge zu feiern. Dieses Event markiert das größte Leadership Event in der Geschichte des Unternehmens und unterstreicht dessen kontinuierliches Wachstum.

Die Zukunft von PM-International: „Großes steht bevor“, sagt Rolf Sorg

CEO und Gründer Rolf Sorg nutzte die Gelegenheit, um einen Einblick in eine bedeutende Produktinnovation im Bereich der FitLine-Nahrungsergänzungsmittel zu geben, die für 2025 geplant ist. Er kündigte eine „Produktrevolution“ an, die das Potenzial hat, den Markt für Nahrungsergänzungsmittel zu transformieren und neue Chancen für die Vertriebspartner von PM-International zu schaffen. Obwohl noch keine Details bekannt gegeben wurden, sorgte die Ankündigung und erste Produktmeinungen für spürbare Begeisterung bei den Anwesenden.

In der Direktvertriebsbranche hat sich PM-International an der Spitze etabliert. Mit einem Außenumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar in der PM-International-Gruppe im Jahr 2023 und Platz 6 in der „DSN Global 100“-Liste der größten Direktvertriebsunternehmen weltweit ist das nächste Ziel des Unternehmens, zu den TOP 5 der Branche zu gehören. Dieses Wachstum spiegelt das immense Engagement und die Leistungsbereitschaft der Vertriebspartner von PM-International weltweit wider.

2,376 Millionen Euro für Kinder in Not

PM-International teilt weiterhin den Erfolg. Ein bedeutender Moment des Events war die Ankündigung von Vicki Sorg, Charity-Botschafterin von PM-International, dass die PM We Care Stiftung ihre jährliche Spende zur Unterstützung von bedürftigen Kindern erheblich erhöht. PM We Care spendet 2,376 Millionen Euro an die Hilfsorganisation World Vision. Mit diesem Beitrag wird das Unternehmen weitere 600 Kinder unterstützen, wodurch sich die Gesamtzahl der unterstützten Patenkinder weltweit auf 6.600 erhöht. Die Partnerschaft mit World Vision, die vor über 20 Jahren begann, hat bereits Tausenden von Kindern Zugang zu Bildung, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung ermöglicht. „PM-International ist stolz darauf, der größte Unternehmenspate von World Vision zu sein und nachhaltige Veränderungen zu fördern“, erklärte Vicki Sorg. Die neueste jährliche Spende umfasst noch nicht alle direkten Spenden und Nothilfemaßnahmen, die PM-International ebenfalls bereitstellt.

Verpflichtung mit klarem Fokus

In seiner Rede hob Rolf Sorg die erfolgreiche Verpflichtung von PM-International zum Direktvertriebsmodell hervor. Er betonte, dass das Unternehmen auch weiterhin ausschließlich auf diesen Vertriebskanal setzt und keine Pläne hat, Omnichannel-Modelle einzuführen.

Rolf Sorg schloss mit den Worten: „Direktvertrieb ist nicht nur ein Teil unserer Vergangenheit bei PM-International; es ist unsere Gegenwart und unsere Zukunft.“ Diese klare Haltung spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in die Stärke und Relevanz des Direktvertriebs wider. Die neuesten Wachstumsrekorde aus dem Jahr 2024 bestärken diese Entscheidung: Im November wurde eine Rekordzahl neuer Vertriebspartner registriert, und die PM-International-Gruppe verzeichnete den höchsten monatlichen Außenumsatz in der Firmengeschichte. Diese Errungenschaften unterstreichen die positive Entwicklung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich PM-International optimistisch. Die Kombination aus innovativen Produkten, einem starken Engagement für den Direktvertrieb und einem klaren Bewusstsein für soziale Verantwortung bildet die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen ist entschlossen, seine Position in der Branche weiter zu stärken und gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern neue Meilensteine zu erreichen.

Bild:Vicki Sorg übergibt den Scheck

Quelle:PM-International AG