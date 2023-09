PM-International von BDD mit Unternehmenspreis und Innovation Award ausgezeichnet 

Auf dem Jahreskongress des Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. kurz BDD am vergangenen Donnerstag in Potsdam wurde die PM-International AG mit zwei bedeutenden Preisen der Direktvertriebsbranche geehrt.

PM-International erhielt bereits zum siebten Mal in Folge den BDD Unternehmenspreis in der Kategorie „große Unternehmen“, ab einem Umsatz von 50 Millionen Euro jährlich. Der Unternehmenspreis bezieht sich auf das Umsatzwachstum in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr.

PM-International ist das erste Unternehmen das sieben Mal in Folge ausgezeichnet wurde.

Vorstand Patrick Bacher nahm die Preise in Potsdam für PM-International entgegen. „Den Unternehmenspreis zum siebten Mal in Folge entgegennehmen zu dürfen macht mich unbeschreiblich stolz, diese Auszeichnung steht für unser stetiges Wachstum. Mein Dank gilt unseren Vertriebspartnern, Kunden und Mitarbeitern, die dieses Wachstum möglich machen“ so Patrick Bacher.

Innovation ist das, was uns vorantreibt

Zusätzlich wurde PM-International mit dem InnovationAward ausgezeichnet, die Auszeichnung ehrt besondere Innovationen jeglicher Art im Direktvertrieb. PM-International wurde für zwei digitale Tools ausgezeichnet: „Warenkorb teilen bzw. basket sharing“ und „Vertriebspartner Registrierung teilen“. Die zwei neuen Vertriebs-Tools wurden Ende 2022 eingeführt und erfreuen sich seither großer Beliebtheit bei den Nutzern.

„Warenkorb teilen“ ermöglicht den Vertriebspartnern eine individuelle Auswahl an FitLine Produkten aus der kompletten Produktpalette zusammen zu stellen und diese ganz einfach an potenzielle Kunden z.B. über WhatsApp zu teilen.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch „Vertriebspartner Registrierung teilen“, der potenzielle Sponsor trägt alle Eckdaten des neuen Teampartners ein und kann dies bequem als Link teilen, der neue Teampartner trägt zur Bestätigung weitere Daten wie Zahlungsmittel ein.

Patrick Bacher richtete seinen Dank an die Vertriebsmanschaft, Kunden und Mitarbeiter im Hintergrund – „ohne Euch wäre dieses Wachstum nicht möglich und unsere internen Mitarbeiter arbeiten konstant an innovativen Lösungen – dieser Preis bestätigt das. Innovation ist das, was uns die letzten 30 Jahre vorangetrieben hat und weiter vorantreibt. Vielen Dank!“

Bild Vorstand Patrick Bacher & Simon Reber (Vertrieb Deutschland Aus- und Weiterbildung) mit dem BDD Unternehmenspreis (v.l.n.r)

Quelle PM-International AG