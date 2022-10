Every. feiert den International Porridge Day am 10.10.!

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Gerade während der kalten Jahreszeit gibt es keinen besseren Start in den Tag als mit einem gesunden und wärmenden Porridge. Bei Every. gibt es zwei köstliche Varianten: Carrot Cake und Wild Mango. So kann der Tag lecker und gesund beginnen.

Die beiden Sorten Carrot Cake & Wild Mango

Carrot Cake

Schmeckt fast wie Kuchen zum Frühstück. Inspiriert von einem Every. Lieblingsdessert bringt das Carrot Cake Porridge eine wärmende Mischung aus Karotten, Dinkel und Haferflocken. Saftige Mangostückchen und Cranberries werden durch feine Gewürze wie Ingwer, Zimt, Muskatnuss und Nelken abgerundet.

Wild Mango

Mango-Overdose? Nicht bei Every. Pürierte und ganze Mango gemischt mit knusprigen Wildreis und Haferflocken zeichnen dieses herzhafte Porridge aus. Ein Hauch frische Minze und Kokoscreme verleiht Wild Mango eine ganz besondere Note.



Beide Sorten sind 100% vegan, voll mit saftigem Obst, wertvollen Vitaminen und wichtigen Nährstoffen und dabei komplett ohne Zusatzstoffe.

Das Every. Porridge kostet 5,99 €.

Quelle Sonja Berger – Public Relations