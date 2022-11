Auf der Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk? Für alle Menschen, die Designbegeisterte und Porsche-Passionisten überraschen wollen, ist die Ziellinie in Sicht. Denn mit dem „Porsche Kalender 2023 | 911 Millennium“ kommt auf jedem Schreibtisch ein Hauch Fahrtwind auf. Mit zwölf ausgewählten Motiven aus dem weltgrößten Porsche-Buch „911 Millennium“ fährt der Planer beeindruckendes Bildmaterial auf.

Alle Aufnahmen stammen vom renommierten Automobilfotografen René Staud und setzen die Fahrzeuge der 911er-Familie perfekt in Szene. Auf den 16 x 16 Zentimeter großen Blättern zeigen sich auch bei wiederholter Betrachtung immer wieder neue Details an den Wägen und der Bildkomposition. Darüber platziert, helfen die vier Quartalsübersichten bei der Organisation des Alltags.

Für jederzeit erstklassige Bodenhaftung sorgt ein hochwertiger Edelmetallständer und dank der beschreibbaren Rückseiten können die Blätter nach 2023 noch als Glückwunschkarten an den Start gehen. Der Kalender wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox verschickt, die sich ideal zum Einpacken eignet. Wer also keine Fehlzündung unterm Weihnachtsbaum riskieren möchte, verschenkt dieses Jahr einen Hauch Fahrtwind.

Kalender erhältlich bei: z. B. Thalia, Hugendubel und info@911millennium.com Preis: 24,90 Euro

Kurzprofil:

Udo Hönninger ist ein Druckermeister, der sich bereits vor vielen Jahren im Bereich Druckoptimierung selbstständig machte. Im März 2018 erschien der weltgrößte Porsche-Bildband „911 Millennium“ in einer limitierten Auflage von 911 Stück. Vor allem die Größe des Buchs mit 56 x 44 cm (geschlossen) und die herausragende Papier- und Herstellungsqualität heben das Buch aus der Masse heraus.

Quelle Borgmeier Media Gruppe Gmb