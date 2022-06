Nachhaltig wirksam gegen hartnäckige Verschmutzungen: Unser neues everdrop Power-Pulver fürs Bad wird in der neuen Ausgabe von ÖKO-TEST (Juli 2022) mit “sehr gut” für die Inhaltsstoffe und mit “gut” (Bestnote!) in der Gesamtwertung empfohlen. Und ist dabei der einzige getestete Reiniger, der komplett ohne Plastikmüll auskommt! Zusammen mit dem Küchenreiniger haben wir damit also ein unschlagbares Power-Pulver-Duo am Start, das Chemiekeulen im Zuhause ein für alle mal überflüssig macht!

Das kennt wohl jeder: Seifenreste und Kalk im Badezimmer sind lästig und nur schwer zu entfernen: Am Waschbecken, in der Badewanne, der Dusche, den Kacheln und überall, wo man sie nicht gebrauchen kann. Genauso in der Küche: Verschmutzungen und Fett auf dem Herd oder der Arbeitsfläche: Da greift man dann schnell zur Chemiekeule. Anders geht’s ja nicht, oder? DOCH! Unsere Power-Pulver für Bad und Küche bekämpfen selbst hartnäckige Verschmutzungen mit voller Kraft, aber mit umweltschonenderen Inhaltsstoffen (ÖKO-TEST-Urteil “sehr gut” für Bad-Power-Pulver) als herkömmliche Reiniger. Sie sorgen für strahlenden Glanz – und das auch noch komplett ohne Plastikmüll! Gegen die Überdosierung von Chemikalien-für ein sauberes Zuhause ohne schlechtes Gewissen

Einfach Power-Pulver in der everdrop Flasche anmischen, auf die hartnäckigen Verschmutzungen aufsprühen und mit einem Tuch abwischen.

Badreiniger Power-Pulver

● ÖKO-TEST (Juli 2022) Bewertung: Inhaltsstoffe: “sehr gut”

● kraftvoll gegen Kalk und Seifenreste

● für die gezielte Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen

● schonend zu Oberflächen

● vegane Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe frei von Mikroplastik

Küchenreiniger Power-Pulver

● kraftvoll gegen Fett

● entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen

● vegane und leicht biologisch abbaubare Inhaltsstoffe

● Ecocert-zertifiziert

● Inhaltsstoffe frei von Mikroplastik

