Prof. Dr. Jo Groebel besucht eROCKIT: „Kultgegenstand!“

Zum Frühlings-Treff hatte eROCKIT in Hennigsdorf bei Berlin eingeladen zu einem Tag voller Begeisterung, Innovationen und Emotionen. Bei Probefahrten, am Grill mit leckerem Essen und Erfrischungen wurde der Frühling 2024 gebührend gefeiert.

Unternehmer Andreas Zurwehme (Vorstand & Gründer eROCKIT AG) begeisterte mit einem Vortrag über seine Zukunftspläne, eROCKIT-Projektmanager Anand Bhatt gab spannende Einblicke in die aktuellen Fahrzeugentwicklungen und Deutschlands renommierter Medienpsychologe, Prof. Dr. Jo Groebel, führte durch das Programm. Groebel ist im Beirat der eROCKIT AG und erklärte im persönlichen Interview, was eROCKIT als Fahrzeughersteller und Technologieunternehmen so besonders macht.

Über das Fahrzeug sagt Jo Groebel: „Es wirkt wie ein großes Motorrad, ist aber auf den zweiten Blick eine Art Fahrrad durch den innovativen Antrieb und eine ganz neue Art elektrischer Fortbewegung. Es besitzt eine unglaubliche Beschleunigung und macht unglaublich viel Spaß. Dieses Fahrerlebnis ist etwas, was eROCKIT neben dem Funktionalen, dem Zweckmäßigen, ganz großartig macht. Es ist ein Kultgegenstand!“

Das Berlin-Brandenburger Unternehmen verkörpert Ingenieurskunst aus Deutschland. Dazu meint Prof. Groebel: „Made in Germany wird zwar international als Qualitätssiegel gesehen, aber die Deutschen könnten ein bisschen mehr dazu tun, dass Innovationen deutlicher aus Deutschland kommen. Es müssen dazu mehr Finanzen und Investitionen von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden. Da hängen wir leider hinterher.“

Vor genau einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass sich der indische eMobilitätsanbieter Motovolt an der eROCKIT AG beteiligt hat. Jo Groebel hat das Unternehmen auf diesem Weg begleitet und sagt: „Ein indisches Investment in diesem Bereich ist das Beste, was man überhaupt haben kann. Im größten Zweiradmarkt der Welt kann eROCKIT eine Lösung sein. Für saubere und nachhaltige Mobilität.“

Bild:TV-Moderator Andreas Dorfmann (links) neben Andreas Zurwehme (Gründer eROCKIT AG) und Prof. Dr. Jo Groebel (rechts)

Quelle:eROCKIT Social Media Links