Spice Up Your Autumn Vibe

Pumpkin Oat Latte von Blue Farm ist jetzt noch besser

Dieser Herbst wird… natürlich würzig.

Das Clean Label Startup Blue Farm bringt den heißbegehrten, würzig-cremigen Pumpkin Oat Latte zurück! Ganz natürlich, ohne unnötige Zusatzstoffe und mit verbesserter Rezeptur. Unser liebstes Trendgetränk ist damit noch genauso unwiderstehlich im Geschmack und hat gleichzeitig ein kleines Upgrade in der Cremigkeit bekommen. Echtes Bio Hokkaido Kürbispulver und ein Hauch Pfeffer sorgen für die beliebte fruchtig-scharfe Note. Zimt, Orange sowie Tonkabohne geben dem Blue Farm Pumpkin Oat Latte den perfekten herbstlichen Touch. Da trotzen wir selbst an grauen Tagen dem Sweater Wetter, denn mit jedem Schluck Blue Farm Pumpkin Oat Latte wir uns wohlig-warm.

Was den neuen Blue Farm Pumpkin Oat Latte so besonders macht

# Leckerer All-In-One Drink

# Bio und vegan

# Ohne künstliche Zusatzstoffe oder Öle

# Fettarm und zuckerarm

# Optimale Ballaststoffquelle

Espresso Up Your Latte: durch Zugabe eines Espresso Shots kann dem Pumpkin Oat Latte wahlweise noch ein Koffein-Kick verpasst werden.



Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 1.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Sie kosten ab 11,95 € (z.B. Oat Base Classic, ergibt 4 Liter Haferdrink) und es gibt sie auch vergünstigt im praktischen Vorteilsabo.

Der Pumpkin Oat Latte kostet 11,95 € und ist Online erhältlich.

Bild Blue Farm

Quelle Sonja Berger Public Relations