puregreen – nun auch als Strahlregler für den Wasserhahn

puregreen-Gründer feiern gemeinsam mit Ralf Dümmel ihren Erfolg und geben ihrer Heimatstadt Bisingen etwas zurück

Es gab wenige Produkte in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“, die den Zeitgeist so ideal trafen wie Alexander Schulze und Karsten Gaedke mit ihrem Dusch-Wassersparer von puregreen. Die beiden Gründer schlossen in der Löwenhöhle einen Deal mit Investor Ralf Dümmel ab und schwimmen seither auf einer echten Erfolgswelle. Von ihrem großen Erfolg wollten die beiden nun etwas zurückgeben.

Und so soll jeder Haushalt in ihrer Heimatstadt Bisingen mit einem puregreen Duschwassersparer ausgestattet werden – dafür hat das Gründerteam tatkräftige Unterstützung erhalten. Nicht nur Investor Ralf Dümmel wollte sich diese Aktion nicht entgehen lassen, auch die freiwillige Feuerwehr Bisingen war mit von der Partie und unterstützte das Trio beim Verteilen des erfolgreichen Problemlösers.

Über 1.500.000 puregreen Duschwassersparer wurden seit ihrem Auftritt in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ verkauft, was zu einem Handelsumsatz von über 17.000.000 Euro führte. Doch nicht nur geschäftlich ist puregreen ein voller Erfolg – auch die Umwelt profitiert. Schätzungsweise 33.000.000.000 Liter Wasser wurden durch die puregreen Wassersparer bereits eingespart.

Credit DS Produkte/puregreen

Nach der Dusche wird nun die nächste Armatur im Nassbereich mit einer brillianten Sparfunktion ausgestattet. Der Strahlregler von puregreen für den Wasserhahn: Nicht nur aus Kosten-, sondern auch aus Umweltgründen macht das Wassersparen mehr Sinn denn je. Nur fällt es dabei manchmal schwer, auf den gewohnten Komfort zu verzichten.

Doch jetzt gibt es eine alltagstaugliche Lösung, um Tag für Tag bis zu 95 % Wasser zu sparen – ob beim Spülen, Putzen oder Händewaschen! Der clevere puregreen 360°-Strahlregler erzeugt feinste Wassertropfen und hilft mit jeder Nutzung beim Wassersparen – ganz ohne Strom und Batterien.

Dabei ist die Montage denkbar einfach: Einfach mit dem beliegenden Montagewerkzeug den alten Mischdüseneinsatz durch den puregreen 360°-Strahlregler austauschen und zwischen praktischen Modi wählen – Sprühnebelmodus für bis zu 95 % Wasserersparnis und Spülmodus für bis zu 60 % Wasserersparnis. Natürlich So einfach geht Wassersparen – und das ganz ohne Komfortverlust.

„Wir sind einfach jeden Tags auf Neue gerührt, wie unser puregreen Wassersparer ankommt. Wir beide sind sehr verbunden mit Bisingen und wollten unserer kleinen Heimatstadt einfach mal etwas zurückgeben – von nun an ist unser Bisingen die Wasserspartstadt schlechthin!“ Karsten Gaedke und Alexander Schulze Gründer von puregreen

„33 Milliarden Liter Wasser konnten bisher durch puregreen eingespart werden – wahnsinn, einfach eine unglaubliche Erfolgsgeschichte! Bisher wurde über 1,5 Mio. puregreen Duschwassersparer verkauft, die zu einem Handelsumsatz von circa 17 Mio. geführt haben. Ich bin auf Karsten und Alexander einfach so stolz und die Reise die Ressource Wasser zu sparen geht nun weiter.

Mit dem neuen Produkt helfen wir den Haushalten noch mehr, denn mit dem puregreen Wasserstrahlregler sparen wir bis zu 95% Wasser. Ich bin begeistert und freue mich, dass wir mit puregreen der Umwelt zuliebe Wasser sparen.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Der puregreen Strahlregler ist für 19,99€ unter www.puregreen.eco – aber auch im Handel – erhältlich

Bild: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmungsgruppe