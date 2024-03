I can buy myself purple

Selbstliebe fängt von innen an. Der neue und streng limitierte Purple Chai Oat Latte von Blue Farm ist genau das, was wir für einen kleinen Selfcare Moment und eine Auszeit aus dem Alltag brauchen: wohltuend warm, entspannend erholsam und in jeder Hinsicht einfach nur lecker verwöhnend. Dabei setzt der Blue Farm Purple Chai Oat Latte auf 100% Natürlichkeit und hochwertige Zutaten. Kraftvoll-fruchtige Superfoods wie Heidelbeere und Rote Beete unterstützen das Immunsystem durch wichtige Nährstoffe und Antioxidantien, würziger Bio Zimt, Kardamon und Ingwer sorgen für den feinen, besonderen Geschmack und der bekannte Vitalpilz Reishi kann sogar eine beruhigende Wirkung auf Körper und Geist haben. Wer will da schon widerstehen?

Blue Farm. Weil wir Lila einfach lieben.

Purple Love. Warum wir den Purple Chai Oat Latte so lieben

Gefriergetrocknete Wilde Heidelbeeren und Rote Beete sind reich an Ballaststoffen und Antioxidantien

Vitapilz Reishi kann immunstärkend und entzündungshemmend wirken sowie zu innerer Ruhe verhelfen

Hochwertige Bio-Gewürze wie Zimt, Kardamon und Ingwer verleihen dem Purple Chai eine besondere Note

Ohne Zuckerzusatz, künstliche Farbstoffe oder Aromen

Glutenfrei, koffeinfrei, vegan und aus kontrolliert biologischem Anbau

Fix und fertig in nur 10 Sekunden

Wie man den Purple Chai Oat Latte zubereitet? Ganz schnell und ganz einfach: warmes oder kaltes Wasser zum Pulver hinzugeben (pro 100ml Drink einen gehäuften Esslöffel), gut umrühren und mit jedem Schluck geniessen.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 1.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink). Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität zum Lieferrythmus.

Der Blue Farm Purple Chai Oat Latte kostet 14,95€.

Bilder @BlueFarm

Quelle Sonja Berger Public Relations