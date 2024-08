Putin empfängt Palästinenser-Präsident Abbas in Moskau

Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am Dienstag den Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas. Hauptthema des Treffens in Moskau werde der israelisch-palästinensische Konflikt sein, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Vor dem Treffen mit Putin werde Abbas einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau niederlegen. Ebenso stehen Treffen mit verschiedenen Botschaftern arabischer Staaten auf der Tagesordnung. Der Besuch von Abbas in Moskau war eigentlich bereits für Ende letzten Jahres angesetzt, dann aber verschoben worden.

Abbas wird sich bis Mittwoch in Moskau aufhalten, anschließend geht es für ihn weiter in die Türkei, wo er mit Präsident Erdogan zusammentreffen wird. Der Palästinenser-Präsident soll zudem vor dem türkischen Parlament in Ankara sprechen.

Seit November 2004 ist Abbas Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), seit dem 15. Januar 2005 Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und seit dem 23. November 2008 Präsident des von einigen westlichen Staaten nicht anerkannten Staates Palästina.



