Qonto ernennt Heidrun Luyt aus Deutschland zur Chief Growth Officer, um europaweite Expansion weiter zu stärken – und steigert den Frauenanteil im Führungsteam auf 45 Prozent

Qonto ernennt Heidrun Luyt zur Chief Growth Officer, um die europaweite Expansion zu verstärken und die Marktführerschaft zu festigen.

Mit der Ernennung von Heidrun Luyt steigert Qonto den Frauenanteil im Führungsteam auf 45 Prozent.

Heidrun Luyt fokussiert auf kundenorientierte Innovationen, um Qontos Position als bevorzugte Finanzlösung für KMU und Freiberufler in Europa weiter zu stärken.

Qonto, die führende europäische Finanzlösung für KMU und Freiberufler:innen mit mehr als 500.000 Kunden, gibt heute die Ernennung der deutschen Heidrun Luyt zur neuen Chief Growth Officer (CGO) bekannt. Durch den Start von Luyt, die aus Deutschland stammt, und die kürzliche Ernennung von Chief Product Officer Natalia Williams, baut Qonto den Frauenanteil in der Führungsebene auf 45 Prozent aus. Dies setzt ein starkes Zeichen in der Fintech-Branche, wo im Jahr 2023 nur 17 Prozent der C-Suite-Positionen in europäischen Start-ups und Scale-ups von Frauen besetzt waren (Quelle). Diese Ernennung ist ein bedeutender Schritt zur strategischen Expansion in den europäischen Märkten und spiegelt zudem Qontos Engagement für ein vielfältiges und inklusives Führungsteam wider. Außerdem bietet sie eine einmalige Gelegenheit, die Verbindung zwischen den Bereichen Growth und Product zu stärken, um die Lösungen von Qonto noch stärker am Markt auszurichten und gleichzeitig den Kundenfokus zu bewahren.

In ihrer Rolle als CGO leitet Luyt ein wachsendes Team von fast 300 Mitarbeitenden, das sich über die Bereiche lokaler und globaler Vertrieb, Akquisition, Kundenentwicklung sowie Brand & Communications und Growth-Projekte & -Operations Teams erstreckt.

Luyt bringt umfangreiches Wissen in organischem und akquisitorischem Wachstum aus leitenden kommerziellen Rollen im Marketing und im Customer Experience Management mit. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in internationalen Unternehmen aus diversen Branchen wie SaaS, Fintech und Retail, besitzt Luyt eine bewährte Erfolgsbilanz in den Bereichen digitales Marketing, Go-to-Market-Strategien und exzellenter Kundenerfahrung. In ihrer bisherigen Karriere war sie in verschiedenen Führungspositionen bei globalen FTSE250-Unternehmen wie der IG Group, Private Equity-unterstützten Unternehmen wie Pipedrive und David Lloyd Leisure sowie bei privat geführten Marken wie Le Creuset und Peek & Cloppenburg tätig.

„Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung als CGO zu Qonto zu stoßen“, sagt Luyt. „Das beeindruckende Wachstum von Qonto und das Engagement, Freiberufler:innen und KMU zu unterstützen, decken sich mit meinen persönlichen Ambitionen. Ich freue mich darauf, mit diesem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Banking- und Finanztools mehr Kunden zugänglich zu machen und so unsere Präsenz in Europa über unsere acht Märkte hinaus zu erweitern.“

Luyt tritt Qonto zu einem entscheidenden Zeitpunkt seiner Wachstumsphase bei. Nach der kürzlichen Einführung in vier neuen Märkten (Österreich, Belgien, die Niederlande und Portugal) konzentriert sich Qonto nun darauf, sich als beste Finanzmanagementlösung für Geschäftskunden in seinen acht europäischen Märkten zu etablieren und gleichzeitig zukünftige Wachstumshebel auszumachen.

Alexandre Prot, CEO und Mitbegründer von Qonto, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Heidrun in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Ihre Fähigkeit, Unternehmen international zu skalieren, kombiniert mit ihrem strategischen Wachstumsdenken und ihrem Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden, werden entscheidende Faktoren im Rahmen unserer europäischen Expansion sein. Ihre Ernennung bringt nicht nur ein außergewöhnliches Talent in unser Führungsteam, sondern markiert auch einen wichtigen Moment in unserer Entwicklung: Frauen sind nun in 45 Prozent der C-Level-Positionen bei Qonto vertreten. Das unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines vielfältigen und inklusiven Unternehmens, das die Kundenvielfalt reflektiert, die wir bedienen.“

Bild:Heidrun Luyt (© Qonto)

Quelle:Qonto