Alpines Flair, Malediven-Feeling oder Olivenhaine

Urlaubsgenuss hoch 3 in den Quellenhof Luxury Resorts

Wenn die kalte Jahreszeit kommt und die Tage kürzer werden, gibt es nichts Schöneres, als sich mit Wellness, Kulinarik und Sport so richtig verwöhnen zu lassen. Genau dafür bieten die Quellenhof Luxury Resorts drei traumhafte Ziele, die perfekt sind, um im Winter zur Ruhe zu kommen, neue Energie zu tanken und sich rundum wohlzufühlen. Ob in den Bergen Südtirols oder unter der milden Wintersonne am Gardasee – in den Quellenhof Luxury Resorts finden Genießer luxuriöse Entspannung, feinste Gourmetküche und ein abwechslungsreiches Aktivprogramm.

Sehnsuchtsort in den Bergen

Das Quellenhof Luxury Resort Passeier, nur 15 Minuten von Meran entfernt, zählt zu den größten und exklusivsten Ferienresorts der Alpen. Hier gestalten sich die Wintertage abwechslungsreich. Skifahrer und Winterwanderer gelangen schnell zu den nahegelegenen Skigebieten Meran 2000, Pfelders und Ratschings – ein hauseigener Shuttleservice sorgt für die bequeme Anreise. Adventstimmung entfaltet sich beim hauseigenen Weihnachtsmarkt auf der Quellenhof-Terrasse. Romantische Fackelwanderungen runden den Winterzauber perfekt ab. Luxuriöse SPAs mit 25 Saunen, darunter die preisgekrönte See-Event-Sauna, 12 beheizte Pools und ein Infinity-Pool mit Bergblick bieten pure Entspannung. Familien freuen sich über den Acqua Family Parc mit Hallenbad und Rutsche, während Gourmets in der Gourmetstube 1897 kulinarische Reisen unternehmen oder im ersten Teppanyaki-Restaurant Südtirols neue Geschmackserlebnisse entdecken.

Lagune mit Südseeflair

In der benachbarten Quellenhof See Lodge zeigen sich die kalten Monate von einer besonderen Seite. In dem luxuriösen Refugium finden Gäste ab 14 Jahren pure Entspannung. Nur 26 Wohneinheiten machen die See Lodge zu einem der kleinsten 5-Sterne-Hotels in Südtirol. Privacy und Exklusivität prägen unvergessliche Auszeiten. Paare genießen Highlights wie ein Floating Breakfast, Private Spa oder eine private Kinovorstellung. Die stilvollen Suiten, umgeben von tiefblauem Wasser, schaffen in der kalten Jahreszeit eine beruhigende Atmosphäre. Im BalanceSPA und der BalanceSAUNA lassen Lodge-Gäste die Seele baumeln. Der beheizte Außenpool und das BalanceSPORT-Programm sorgen zusätzlich für Wohlbefinden. Die BalanceCUISINE verwöhnt mit modernen Kreationen. Die Edelfischgerichte im einzigartigen „underwater restaurant“ und die erlesenen Weine sollte man unbedingt probieren.

Mediterraner Winter am Gardasee

Oberhalb des Städtchens Lazise und nur wenige Minuten vom weitläufigen Südostufer des Gardasees entfernt, verwöhnt das Quellenhof Luxury Resort Lazise Genießer, die das Dolce Vita mit einem Hauch von Luxus suchen. Neben einem außergewöhnlichen kulinarischen Genusserlebnis beeindruckt der Quellenhof am Gardasee mit einem Wellness- und Spa-Angebot, welches am Gardasee seinesgleichen sucht. Auf großzügigen 2.000 m² findet Wellness auf höchstem Niveau statt. Das „Feel Moved“-Programm bietet täglich wechselnde Aktivitäten wie Yoga, Acqua-Gym und Pilates. Golfer profitieren auch im Winter von einer Vielzahl an Golfplätzen in der Nähe des Resorts. Aktive Gäste nutzen das milde Klima im Winter für Tennis, Padeltennis und Pickleball. Die luxuriösen Suiten und Villen garantieren höchsten Komfort für einen unvergesslichen Aufenthalt.

Die Quellenhof Luxury Resorts sind der ideale Rückzugsort für anspruchsvolle Gäste, die erstklassigen Service und hochwertige Annehmlichkeiten schätzen. Jedes Resort hat seinen eigenen Charakter und bietet eine einzigartige Kombination aus luxuriösen Unterkünften, innovativer Wellness, kulinarischen Erlebnissen und zahlreichen Möglichkeiten, den Winter nach Lust und Laune zu genießen.

