Raisin schließt €60 Millionen Finanzierungsrunde ab

Das Berliner Fintech Raisin hat in einer Series-E-Finanzierungsrunde 60 Millionen Euro erhalten. Das Geld kommt von bestehenden und neuen Investoren. Raisin, in Deutschland durch seine Plattformen für Geldanlage, WeltSparen und ZINSPILOT bekannt, hat kürzlich die Marke von einer Million Kundinnen und Kunden überschritten, für die seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 insgesamt 850 Millionen Euro an Zinsen generiert wurden.

Raisin ist seit einem halben Jahr profitabel und verwaltet aktuell insgesamt 38 Milliarden Euro in Spar- und Anlageprodukten für Kundinnen und Kunden weltweit. Allein in den letzten 6 Monaten wuchs das Volumen um mehr als 30%.

Raisin erfreut sich aktuell einer sehr hohen Nachfrage, einerseits von Verbrauchern, die nach wettbewerbsfähigen Sparzinsen Ausschau halten, andererseits von Banken, die nach Einlagen im Retailbereich suchen. Mit den zusätzlichen Mitteln will Raisin mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern den Zugang zu einfachen und bequemen Produkten ermöglichen, indem es in neue Features, noch schlankere Prozesse und eine breitere Zugänglichkeit seiner Plattformen investiert.

Zudem wird das frische Geld dazu genutzt werden, das Wachstum in Märkten wie den USA zu beschleunigen. Dort ging Raisin im Jahr 2020 an den Start und verwaltet bereits weit über eine Milliarde US-Dollar in Sparprodukten für amerikanische Kundinnen und Kunden.

An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligten sich zwei neue Investoren – der Catalyst Fonds der Londoner Investmentgesellschaft M&G mit einem Volumen von sechs Milliarden US-Dollar sowie eine weitere global aktive Finanzdienstleistungsgesellschaft – neben bestehenden Investoren wie Goldman Sachs.

Dr. Frank Freund, Chief Financial Officer und Co-Founder von Raisin, kommentiert:

„Wir freuen uns, unseren Wachstumskurs gemeinsam mit unseren bestehenden Partnern fortzusetzen und unsere neuen Investoren auf unserer Mission willkommen zu heißen Geldanlage ohne Hindernisse für alle Menschen zu ermöglichen. Die aktuelle Finanzierungsrunde ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, Sparerinnen und Sparern in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten unkomplizierte und faire Produkte anzubieten.

Als Fintech-Pionier stellen wir die Infrastruktur bereit, um den globalen Spar- und Anlagemarkt zu demokratisieren – wovon Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Finanzinstitute gleichermaßen profitieren. Mit dem zusätzlichen Kapital sind wir in der Lage, unseren Kundinnen und Kunden künftig ein noch besseres Erlebnis auf unseren Plattformen ermöglichen zu können. Wir freuen uns sehr, damit einen Beitrag zur Effizienz und zum Funktionieren des Finanzmarkts leisten zu können.“

Niranjan Sirdeshpande, Head of Global Investments bei M&G Catalyst, fügte hinzu:

„Wir freuen uns, die beeindruckende Wachstumsgeschichte von Raisin zu begleiten, die darauf abzielt, den Mehrwert für Sparerinnen und Sparer aller Altersgruppen in Europa, Großbritannien und den USA zu steigern sowie Barrieren und Ineffizienzen im Finanzsystem abzubauen.“

Raisin wurde von der Goldman Sachs Bank Europe unterstützt, die als alleiniger Platzierungsagent fungierte.

Bild: raisin Team Fotograf/Bildquelle: Lukas Schramm

Quelle Raisin GmbH