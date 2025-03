Ramsauer: Grünen-Einbeziehung bei GG-Änderungen "noble Geste"

München (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Politiker Peter Ramsauer hat die Gespräche der Union mit den Grünen über Sondervermögen und Schuldenbremse gelobt. „Ich finde es schon eine noble Geste, dass jetzt die Grünen nochmal einbezogen werden“, sagte Ramsauer dem Nachrichtenmagazin Politico. „Immerhin sind die Grünen ja noch Bestandteil der Rest-Ampel.“

Ramsauer warnte vor Überempfindlichkeit. „Das Lästern über die Grünen gehört eigentlich so ein bisschen zur DNA der CSU. Man muss sich da nicht groß drüber aufregen“, so der frühere Bundesverkehrsminister.

Ramsauer bescheinigte den Grünen, in den Gesprächen „in einer starken Position“ zu sein. „Das stimmt, weil man die Zustimmung zu diesem in Frage stehenden Paket braucht“, so Ramsauer, der bei der Bundestagswahl am 23. Februar nicht mehr angetreten war.

Der CSU-Politiker sieht durchaus Einigungschancen. „Ich kenne die Grünen auch nun Jahrzehnte“, so Ramsauer. „Am Ende geht es den Grünen ja um das, was fürs Land notwendig ist.“



Foto: Peter Ramsauer und Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

