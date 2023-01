rankk – sales are better at the top

Nach Abschluss eines erfolgreichen Jahres und drei Jahren Aufbau-Phase benennt sich die „MARKET MAKERS GmbH“ mit sofortiger Wirkung in „rankk GmbH“ um. Damit macht die Agentur den nächsten Entwicklungsschritt hin zu Deutschlands führender Marketplace-Agentur und stellt unter dem neuen Claim „sales are better at the top“ das Ziel der Dienstleistungen rund um SEO, Performance Marketing, Content Management & Co. noch deutlicher in den Fokus ihrer Arbeit.

„Mit unserem Rebranding wollen wir uns als Marke noch klarer positionieren. Als Agentur ist es unsere Kernaufgabe, den Produkten unserer Kunden die Spitzenplatzierung in ihrer jeweiligen Kategorie auf Amazon zu sichern. Deshalb verstehen wir dieses Rebranding gleichzeitig als eine Verdeutlichung unseres Markenversprechens und rankk als unser ureigenes Selbstverständnis.“, so André Unkrig (29), Geschäftsführer und Co-Founder von rankk. „Gleichzeitig wollen wir mit diesen klaren Aussagen auch als Arbeitgeber noch attraktiver werden. Wir suchen die kreativsten Köpfe und cleversten Analytiker sowie einzigartige Charaktere, die gemeinsam mit uns die Zukunft des E-Commerce gestalten wollen.“.

Dieser Plan fügt sich in die allgemeinen Wachstumsziele der Agentur ein, die 2022 bereits hohe sechsstellige Honorar-Umsätze verbuchen konnte. Unkrig weiter: „Wir konnten bisher in jedem Jahr zwischen 50 % – 100 % wachsen. Diese Entwicklung wollen wir mit rankk und unseren exzellenten Partnern nun noch erfolgreicher fortsetzen. Dabei bleiben wir allerdings unserer Prämisse treu, dass Wachstum nicht um jeden Preis erfolgt und wir zum einen weiterhin branchenexklusiv arbeiten und zum anderen weiterhin nur für solche Marken arbeiten, deren Produkte wir auch selbst nutzen und unseren Freunden empfehlen würden.“

Quelle Bild und Text rankk GmbH