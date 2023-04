Raw Donut Chocolate: PETA Vegan Food Award 2023

Auch in diesem Jahr hat die Tierschutzorganisation PETA Deutschland im Rahmen des Vegan Food Awards die besten veganen Produkte auf dem deutschen Markt ausgezeichnet. Zum ersten Mal mit dabei ist das junge Food Startup aus München The SNACCIDENTS, die mit ihrem Raw Donut Chocolate zum „besten veganen Dessert“ 2023 gekürt worden sind. Das Unternehmen konnte sich gegen zahlreiche andere Unternehmen in dieser Kategorie durchsetzen und die Jury durch Geschmack und Optik für sich überzeugen.

Rund zwei Jahre nach der Gründung von The SNACCIDENTS haben sich die beiden Gründerinnen Saia Winkler und Julia Korner dazu entschieden, beim PETA Award mit ihren Raw Cakes ins Rennen zu gehen. „Wir haben in den letzten Monaten so viel positives Feedback von unseren Kund:innen zu den Raw Cakes bekommen und auch wir selbst sehen, wie viel Potential in den Produkten steckt. Da stand für uns fest, dass es wohl der richtige Zeitpunkt dafür ist, uns für den Award anzumelden“, berichtet Julia Korner.

Für die beiden jungen Unternehmerinnen ist die Auszeichnung ein weiterer großer Erfolg in diesem Jahr, vor allem wenn es um die Sichtbarkeit der Produkte geht. „Wir freuen uns riesig, dass der Donut in der Kategorie ‚Bestes veganes Dessert‘ gewonnen hat. Für uns ist es natürlich eine Bestätigung, dass die Raw Cakes nicht nur uns selbst und dem Team schmecken, sondern auch bei allen anderen gut ankommen. Natürlich hoffen wir, dass nun noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und wir bald auch den Sprung in den Handel schaffen“, freut sich auch Saia Winkler, Gründerin und Produktentwicklerin von The SNACCIDENTS.

Unter allen fünf Produkten aus dem Sortiment von The SNACCIDENTS wurde der Raw Donut als Sieger ausgewählt. Für Julia Korner war das keine große Überraschung: „Der Donut ist eigentlich unser Aushängeschild. Er ist optisch einfach ein Highlight, weshalb er bei unseren Kund:innen immer gut ankommt. Und auch bei uns im Team gehört er zu den Lieblingen, weil er nur aus drei simplen Hauptkomponenten besteht und unfassbar lecker ist.“ Der Raw Donut Chocolate punktet vor allem mit seiner Blumendekoration und der dicken Schicht Kakaoglasur. Wie auch bei den restlichen Raw Cakes besteht das Innere aus Haferflocken und Datteln. Diese sorgen zusammen mit ein wenig Kokosblütenzucker für die nötige Süße.

Nachdem im Oktober 2022 zwei komplett neue Raw Cake Sorten, die Naked Cakes, gelauncht wurden, konnte The SNACCIDENTS in diesem Jahr das Mitarbeiterteam auf sechs Personen ausweiten. Zwei große Veränderungen, die das Unternehmen einen weiteren Schritt nach vorne gebracht haben. Die Mission des Unternehmens bleibt aber immer noch dieselbe: Genuss wieder leidenschaftlich zu machen und den Leuten zu zeigen, dass gesünder naschen verdammt lecker sein kann.

Das spiegelt sich auch in den Raw Cakes wider. Diese bestehen aus glutenfreien Haferflocken, Datteln, reinem Nussmus und einer veganen Schokoglasur nach eigener Rezeptur. Vegane Snacks aus echten, natürlichen Zutaten, die frei von Haltbarkeitsmachern und Zusatzstoffen sind. „Denn unsere Rezeptur und unsere natürlichen Zutaten sind das, was unsere Produkte ausmachen“, sagt Saia Winkler.

The SNACCIDENTS ist ein Münchner Startup, das 2021 gegründet wurde und die ersten Raw Cakes aus dem Tiefkühlfach in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Mittlerweile führen die Gründerinnen Saia Winkler und Julia Korner ein 6-köpfiges Team. Produziert werden die Raw Cakes von Hand in Deutschland.

Die Mission des Unternehmens lautet, 100% natürliche, cleane und leckere Snacks für Jede:n herzustellen. Alle Produkte sind glutenfrei, vegan und kommen ohne jegliche Konservierungs- und Zusatzstoffe aus. Damit sie trotzdem lange haltbar sind und immer frisch verzehrt werden können, werden die Raw Cakes tiefgekühlt gelagert. Somit schafft The SNACCIDENTS die Basis für eine neue Genusskultur.

Die Best Founders Award Gewinnerinnen für die Innovation des Jahres 2021, die u.a. zu den Top 100 Startups im Jahr 2022 gewählt wurden, wollen den Food-Markt mit ihren Raw Cakes erobern und revolutionieren.

PETA Vegan Food Award 2023: Raw Donut Chocolate gewinnt in der Kategorie “Bestes veganes Dessert”

Quelle Bild und Text: STRANGERS GmbH