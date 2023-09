Resorts Bad Griesbach: Golfer lieben die Goldenen Herbsttage

Für viele Golfer ist der Herbst die Lieblingszeit, um ihren Sport in vollen Zügen zu genießen. Die Sommerhitze ist vorbei, die Natur selten schön und die Luft klar. Mit einem traumhaften Blick in die Alpen, über Wiesen und bunt gefärbte Wälder erleben Golfspieler im Golf Resort Bad Griesbach ihr Spiel. Die Auswahl an Golfplätzen ist europaweit einmalig. Fünf 18-Loch-Meisterschaftsplätze, drei 9-Loch-Plätze und zwei 6-Loch-Übungsanlagen ergeben zusammen 129 Löcher und Grüns auf insgesamt zehn Golfplätzen, die aufs Schönste in eine malerische Landschaft integriert sind.

Das MAXIMILIAN liegt mittendrin in dieser Vielfalt, die Golfer von nah und fern nach Bad Griesbach zieht. Die exzellente MAX-Therme und ein großer Rundum-Service für Golfspieler zeichnen das stilvolle Haus aus. Greenfee-Ermäßigungen und reservierte Startzeiten zählen ebenso dazu wie Golfregelabende, Golfer-Stammtische, ein Golf-Simulator und vieles mehr.

Latest News für Golfer: „Wo Maxi gratis golft“: Alle Gäste mit dem Vornamen Maximilian, Maxi, Max oder Maximiliane golfen während ihres Aufenthalts im MAXIMILIAN bis Saisonende kostenfrei. Weiters: Golf für Kinder bis 15,99 Jahre ist auf den Plätzen des Resorts Greenfee-frei. Und „Golf unlimited“ bringt noch mehr Abwechslung: Golfer spielen an einem Tag zwei unterschiedliche 18-Loch-Plätze zum Preis von einem. Es ist lediglich die tagesaktuelle Greenfeekarte der ersten 18-Loch-Anlage vorzulegen.

Wer nach einem traumhaften Tag auf dem Golfplatz ins MAXIMILIAN zurückkehrt, der erholt sich in der MAX-Therme. Ein wohltuendes Bad im Bad Griesbacher Thermal-Heilwasser entspannt müde Muskeln. Im Sportaußenbecken, in der Saunalandschaft, im Aromadampfbad oder im Ruheraum mit Salzsteinwand kommen Körper und Geist zur Ruhe. Im Spa-Bereich warten Kosmetikerinnen darauf, die Hotelgäste von Kopf bis Fuß zu verwöhnen.

Genießer wählen aus einer Vielzahl an Behandlungen, die rundum guttun. Wellness im Einklang mit der Natur macht fit für den nächsten Abschlag im Golf Resort. Kulinarisch krönt ein großartiges Küchenteam den Urlaub im MAXIMILIAN. Vom fulminanten Frühstücksbuffet über das Verwöhnmenü am Abend bis hin zum köstlichen Themenbuffet schmeckt es vorzüglich. Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend sorgt Livemusik an der MAX Bar für gute Stimmung.

Das MAXIMILIAN zählt zu den etablierten „Resorts Bad Griesbach“ und steht somit für ausgezeichnete Wellness- und Golfangebote in dem einmaligen Erholungsgebiet. Es ist umgeben von viel Natur, dem zauberhaften Kurpark und der wohltuenden Therme – Kraftorte zum Ausruhen und Verschnaufen.

In besten Händen

Leistungen: 3 Wohlfühlnächte inklusive HP, 2 individuell abgestimmte Massagen nach Wahl, MAX-Therme, Sport- und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 439 Euro

Golf Total im Herbst (von 01.10.23 bis Saisonende)

Leistungen: 3 Übernachtungen inklusive Genuss-Frühstücksbuffet und Wahlmenüs bzw. Themenbuffet am Abend sowie wohlfühlen und erholen in den Wellness- und Healthbereichen, 4 Tage Golf Unlimited – Preis p. P.: ab 449 im DZ

.. für alle, die nicht Golf Total buchen und 3 Tage bleiben

50 % Ermäßigung auf das offizielle Tages-Greenfee ab 09. Oktober bis Saisonende

Schwungvoll golfen

Leistungen: 3 Wohlfühlnächte inklusive HP, Thermenspaß und 2 Greenfees pro Person – Preis p. P.: ab 524 Euro

Bild Resorts Bad Griesbach RIMC Bad Griesbach Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Quelle © mk Salzburg