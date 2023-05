Restaurant waterkant lädt zum kulinarischen Erleben ein

Restaurant waterkant: Die 1. Etage des Empire Riverside Hotels lädt zum kulinarischen Erleben ein

Das Restaurant waterkant im Empire Riverside Hotel Hamburg überzeugt mit einer gekonnten Mischung aus raffinierten Gerichten, stylischem Ambiente und exklusiven Events. Aus fangfrischem Fisch und dem „Catch of the Day“ zaubern Küchenchef Corey Mulsow und sein Team kreative Gerichte mit intensiven Aromen und klaren Linien. Unterstrichen werden die köstlichen Kreationen vom modernen Design, das Elemente aus Stahl und Glas sowie Bronze und kerngeräucherten Eichenpanelen enthält und aus der Feder des britischen Startarchitekten David Chipperfield stammt. Das Können am Herd und im Gastgebertum bewies das Team des Restaurant waterkant am 15. April 2023 mit einer Küchenparty, bei der 400 Gäste in der ersten Etage des Empire Riverside Hotels ausgelassen zu den Beats von DJ Kai Schwarz tanzten.

Im Restaurant waterkant wird von Dienstag bis Samstag erstklassiger Fisch in der Showküche zubereitet, während der Blick der Gäste aus den Panoramafenstern im ersten Stock über die Hafen Docks von Blohm und Voss schweift. Der einmalige Ausblick war bei der ersten Küchenparty des Empire Riverside Hotels fast schon Nebensache. Vom Beef-Tatar aus der offenen Showküche über Sushikreationen von Chantira TUK Bedick bis zu Steinpilz-Eis an Tomatenwaffel begeisterte das Küchenteam des Restaurant waterkant und die Gastköche mit vielen kulinarischen Meisterwerken. Die Stimmung wurde von einem Showprogramm der Extraklasse untermalt und eine überdimensional große Discokugel sorgte für das zum Event passende Lichtspiel im Atrium des Hotels.

„Die Küchenparty 2023 war eine großartige Gelegenheit, das Können des gesamten Teams unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns sehr, dass die erste Veranstaltung dieser Art im Empire Riverside Hotel bei den Gästen so gut ankam.“, so Direktor Enrico Ungermann.

Neben DJ Kai Schwarz am Mischpult sorgten auch Violinistin Pauline Moser und Die Matrosinnen für Party- Stimmung. Die Nähe zu St. Pauli wurde außerdem mit dem Mitternachtssnack von der „Heißen Ecke“ gewürdigt. Ausgelassen feiern, tanzen und dabei das Empire Riverside Hotel sowie das dazugehörige Restaurant waterkant mitsamt seinen Mitarbeitenden auf ganz neue Weise kennenlernen: Die erste Küchenparty 2023 war ein voller Erfolg und die begeisterten Gäste freuen sich auf die Wiederholung.

Titelbild: (c)Stefan Karstens

Quelle BISS PR & Communications Verwaltungs GmbH