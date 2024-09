reuse.me und vomFASS: Nachhaltige Verpackung neu gedacht!

Ein einzigartiges Mehrweg-System startet durch – Umweltfreundlicher Versand ohne Kompromisse

Die Verpackungswelt steht vor einem Wendepunkt: Das junge und visionäre Startup reuse.me hat sich mit vomFASS, dem führenden Anbieter von hochwertigen Ölen, Spirituosen und Essigen, zusammengetan, um den Versandhandel nachhaltiger zu gestalten. Diese Kooperation ist nicht nur ein technischer Durchbruch, sondern eine zukunftsweisende Vision für den Onlinehandel.

Wegwerf-Verpackungen ade – Willkommen im Kreislauf!

Im Zentrum dieser Partnerschaft steht das reuse.me Mehrweg-Verpackungssystem. vomFASS, ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, verwendet ab sofort seine eigenen, extrem robusten Verpackungen mehrfach, anstatt sie nach dem ersten Versand zu entsorgen. reuse.me hat dafür eine einfache und dennoch geniale Lösung entwickelt: Ein Sticker mit Barcode macht jede Verpackung „mehrwegfähig“. Über diesen Barcode wird jede einzelne Verpackung getrackt und die CO2-Einsparungen erfasst – ein bedeutender Schritt in der Kreislaufwirtschaft!

Kunden werden Teil der Mission

Für die Kunden wird Nachhaltigkeit greifbar und belohnt. Nach der Nutzung können sie die Verpackungen bequem an einem der über 700 registrierten reuse.me drop points zurückgeben. Als Dankeschön gibt es einen Spin am Glücksrad – mit der Chance auf umweltfreundliche Preise wie ein E-Bike oder einen Jahresvorrat an nachhaltigem Toilettenpapier von Goldeimer. Damit endet das Kundenerlebnis nicht mehr an der Altpapiertonne, sondern mit einem Glücksgefühl im drop point und einem potenziellen Einkauf, durch einen gewonnenen Gutschein.

„Mit dieser Kooperation schlagen wir ein neues Kapitel der Ressourcenschonung auf“, erklärt Tobias Haussmann, Nachhaltigkeitsexperte bei vomFASS. „Unsere Verpackungen waren schon immer hochwertig – jetzt können sie endlich mehrfach genutzt werden, was perfekt zu unserem Nachhaltigkeitsansatz passt.“

Keine Hürden für Onlinehändler – große Wirkung für die Umwelt

Onlinehändler, die das System von reuse.me nutzen, profitieren von der einfachen Integration ohne zusätzlichen Aufwand oder Systemanbindungen. Die Mehrwegverpackungen sind kosteneffizient und stehen den klassischen Einwegverpackungen preislich in nichts nach – ein entscheidender Vorteil im hart umkämpften Onlinehandel.

„Diese Zusammenarbeit mit vomFASS zeigt, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können“, betont Rudolf Siegle, Gründer von reuse.me. „Wir setzen ein klares Zeichen dafür, dass Mehrweg-Lösungen nicht nur die Zukunft sind, sondern schon heute in der Praxis funktionieren.“

Start der Kooperation

Der offizielle Start des nachhaltigen Versandprogramms erfolgt noch im September 2024. Mit dieser Kooperation zeigen reuse.me und vomFASS, dass innovatives Denken und Umweltschutz in der Wirtschaft zu echten Gamechangern werden können.

Fazit: Ein Schritt in eine grünere Zukunft

Die Partnerschaft zwischen vomFASS und reuse.me setzt Maßstäbe für die Branche. Sie demonstriert, wie bestehende Systeme durch innovative Technologien und intelligente Lösungen weiter verbessert werden können, um einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. „Wir freuen uns, mit vomFASS einen Partner gewonnen zu haben, der unser Netzwerk ausbaut und die Rückgabe von Verpackungen für Endkunden so bequem wie möglich gestaltet“, betont Rudolf Siegle.

Bild: vomFASS Memmingen – Gespräch Bildcredits reuse.me/wir.kiste.kreis. GmbH

Quelle reuse.me/wir.kiste.kreis. GmbH