Revolutionäre Partnerschaft für die Zukunft

Das deutsche Start-up Lite&Fog und das in Großbritannien ansässige Unternehmen Bright Biotech freuen sich, eine bahnbrechende Partnerschaft bekannt zu geben, die das Bild der molekularen Landwirtschaft neu definieren und den Weg für innovative Anwendungen in den Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und darüber hinaus ebnen soll.

Tabak wird in den Händen von Bright Biotech als eine positive Kraft neu interpretiert. Bright Biotech hat das Potenzial der Chloroplasten der Tabakpflanze erkannt, um hochwertige Proteine herzustellen, und Lite&Fog hat eine hochmoderne Technologie entwickelt, um Tabakpflanzen überall, kostengünstig, in großen Mengen und unter Reinraumbedingungen anzubauen. Die Tabakpflanzen von Bright Biotech sollen neue Horizonte in der zellbasierten Fleischproduktion und Medizin erschließen.

Lite&Fog, bekannt für seine bahnbrechende Fogponics-Technologie, und Bright Biotech, ein Vorreiter in der Entwicklung neuartiger Pflanzen für die molekulare Landwirtschaft, haben ein gemeinsames Entwicklungsprojekt gestartet. Der Schwerpunkt liegt auf der Einrichtung einer hochmodernen Fogponic-Wachstumskammer. Diese innovative Kammer verspricht, die Produktion von Tabakpflanzen, die in verschiedenen Anwendungen der molekularen Landwirtschaft eingesetzt werden, erheblich zu beschleunigen.

„Diese Zusammenarbeit mit Bright Biotech ist ein bedeutender Schritt nach vorne. Unter Nutzung unserer Fogponics-Technologie und Bright Biotechs Expertise in der molekularen Landwirtschaft sind wir zuversichtlich, bis zu 20 Tonnen Tabakpflanzen pro Tag produzieren zu können. Dieser Erfolg wird nicht nur das Bild der molekularen Landwirtschaft verändern, sondern auch den Weg für Innovationen in der zellulären Fleischproduktion und der regenerativen Medizin ebnen“, sagte Martin Peter, Mitbegründer von Lite&Fog.

Mohammad El Hajj, Mitbegründer und CEO von Bright Biotech, äußerte seinen Optimismus und sagte: „Unsere Partnerschaft mit Lite&Fog leitet eine neue Ära in der molekularen Landwirtschaft ein. Durch die Nutzung der bahnbrechenden Technologie von Lite&Fog können wir unsere Tabakpflanzen kostengünstig, ertragreich und in kontrollierter Umgebung kultivieren, was es uns ermöglicht, einen bedeutenden Schritt zur Bewältigung globaler Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit zu unternehmen. Diese Zusammenarbeit verkörpert unser Engagement, innovative Lösungen zu schaffen, die die Kraft haben, Leben zu verändern und unseren Planeten zu schützen.“

Die Partnerschaft zwischen Lite&Fog und Bright Biotech ist mehr als nur eine einfache Vereinbarung. Sie verkörpert die gemeinsame Vision und das Engagement beider Unternehmen, die Zukunft der molekularen Landwirtschaft maßgeblich zu beeinflussen und die Bemühungen zur Nachhaltigkeit zu stärken.

Bild (c) Lite&Fog

Quelle Candystorm PR