Easy-peasy-tofulicous ins neue Jahr mit omami

Das neue Jahr steht an – new year, new me? Die Liste mit guten Vorsätzen ist lang. Wie wäre es zum Beispiel damit, bei der Ernährung zu starten, häufiger mal auf ausgewogene und pflanzliche Gerichte zu setzen? Keine Ahnung, wie das gehen soll oder ob das überhaupt schmeckt? omami has got you covered: Der omami-Tofu aus ganzen Kichererbsen schon mariniert. Das heißt, er schmeckt garantiert köstlich und bei den mittlerweile sechs verschiedenen Sorten ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem gibt es aus dem Hause omami jetzt easy Tofu-Rezepte für Beginner:innen, mit denen auch die etwas anfangen können, bei denen es normalerweise kracht und blitzt, wenn sie einen Kochlöffel in die Hand nehmen. Was darf es also heute sein – der Klassiker Spaghetti Bolo, 15-Minuten-Geschnetzeltes oder eine Nudelsuppe mit nur drei Zutaten?

Es gibt hunderte Möglichkeiten, Tofu zuzubereiten. Hier sind die einfachsten sechs zur Auswahl. Die ganzen Rezepte inkl. Anleitung gibt es unter diesem Link.

15-Minuten-Tofu-Geschnetzeltes mit extra cremigen Champignons: Stellt die Uhr – in nur 15 Minuten gezaubert, ist dieses Tofu-Geschnetzelte das absolute Highlight nach einem langen Tag.

Instantnudeln-Pimp-Up Sweet-Chili-Tofucubes: Instantnudeln, but make it fancy? Mit Tofucrumble und Frühlingszwiebeln verfeinert, werden sie in wenigen Minuten zum Gourmet-Dinner.

Fried Rice mit Sweet-Chili-Tofucrumble: Mal wieder zuviel Reis gekocht? Dann ist das die perfekte Möglichkeit, den Reis vom Vortag in ein absolutes Festmahl zu verwandeln.

Spätzlepfanne mit Spinat und Tofu-Bacon-Würfel: Spätzle? Lieben wir! Vor allem in der Kombi mit rauchigen Tofuwürfeln und cremiger Soße.

Cheesy Nudelauflauf mit Smokey Twist Tofu-Topping: Alleskönner-Auflauf – dieser kommt mit Smokey Tofucrumble und einer extra knusprigen Käseschicht direkt aus dem Ofen auf den Tisch.

Extra-easy-Spaghetti Bolo mit Tofucrumble: Man nehme Pasta, Tomaten und Tofucrumble und schon haben wir eine Variation vom Alltime-Favourite, der nie enttäuscht.

Den Tofu von omami gibt es inzwischen in sechs verschiedenen köstlichen Marinaden: Texas Roast für Cowboy-Herzen, Tasty Nature als universeller Alleskönner, Sweet Chili mit feuriger Würze, Smokey Twist voller rauchiger Aromen, Greek Salsa als sommerliche Kräuter-Komposition und Black Pepper, der mit seinem verwegenen Charakter jedem Gericht eine spannende Note verleiht. Mit omami geht einfach alles: würfeln, reiben, hacken, zerbröseln, schneiden, rösten, braten, grillen und dünsten. Vom Frühstück oder Lunch-to-go bis hin zum Gourmet-Dinner mit den Liebsten überrascht omami immer wieder mit neuen kreativen Möglichkeiten, die die Gerichte nicht nur einzigartig, sondern einfach köstlich machen. omami ist dabei nicht nur ein Ersatz für Fleisch oder Fisch, sondern ein vielfältiges Original, das im Kühlschrank nicht mehr fehlen soll. Schon gewusst? omami Kichererbsentofu gelingt beim Braten oder im Waffeleisen dank der Chickpea-Stärke extra crispy.

omami wurde im April 2024 von Christina Hammerschmid in Berlin gelauncht. Die Österreicherin blickt auf 20 Jahre Erfahrung in Konzernen, Familienunternehmen und Start-ups im Lebensmittelbereich zurück. Nach Stationen u. a. bei Vöslauer, Coca-Cola, Veganz und Gorillas hat sich die Plantbased-Pionierin dazu entschieden, ihre langjährige Expertise mit ihrem unternehmerischen Geist zu verbinden. Mit omami möchte sie Tofu in den Mainstream bringen – und setzt dabei auf ganze Kichererbsen statt Soja oder Kichererbsenmehl. Der Next-Gen-Tofu kommt in verschiedenen geschmackvollen Marinaden, ist vielseitig einsetzbar, schnell zubereitet und deshalb für alle gedacht – egal, ob vegan, vegetarisch oder omnivor. Die Produkte von omami sind aktuell unter anderem in Deutschland national bei REWE, Marktkauf, tegut, in ausgewählten Edeka Filialen, in Österreich bei BILLA Plus und Gurkerl und in der Schweiz bei COOP erhältlich.

