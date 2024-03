F(r)isch in den Frühling – die leckeren Rezeptideen von HONEST CATCH

Die ersten warmen Sonnenstrahlen sind schon da und wir sehnen uns direkt wieder nach leichter, frischer Kost, die gesund und gut für unseren Körper und unser Wohlbefinden ist. HONEST CATCH, der führende Onlineshop für Seafood aus umweltgerechter Fischerei in Restaurantqualität, bringt uns diesen Frühling viele inspirierende Rezeptideen für schnelle, bewusste und vor allem qualitativ hochwertige Gerichte. Von gebratener Languste, Kabeljau in Zitronensoße bis hin zu nordischem Saiblings-Filet wird bei allen Rezepten für farbenfrohe Abwechslung gesorgt. Sie sind nicht nur optisch ein Eyecatcher, sondern überzeugen vor allem mit ihrem ausgezeichneten Geschmack.

HONEST CATCH lässt bei der Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten keine Wünsche offen. Über 400 Produkte aus ausgewählten Fischereien sind online unter honest-catch.com erhältlich. Sie werden (tief-)gekühlt zum Wunschtermin geliefert.

Hier kommen die Frühlings-Rezeptideen von HONEST CATCH.

Gebratener Langustenschwanz auf buntem Marktsalat

Die Zubereitung von Langusten ist selbst für wenig erfahrene Köchinnen und Köche denkbar einfach, solange die Qualität des Produkts stimmt. In der eigenen Schale gebraten, geben sie viel vom eigenen Aroma ab, was ihr Fleisch noch schmackhafter macht. Man kann die Langusten entweder in der Pfanne mit Zitronenbutter anbraten oder im Ofen mit Kräutern zubereiten. Das feine Fleisch wird durch die Schale beim Braten und Grillen geschützt, so garen die Langusten in ihrer eigenen Aromahülle.

Zutaten

4 Langustenschwänze

2 EL Butter

200 g bunter Marktsalat oder Pflücksalat

1/2 Granatapfel, entkernt

2 EL Sonnenblumenkerne

Salz und Pfeffer

Für die Vinaigrette

3 EL Olivenöl

1 EL Yuzu Essig

1 TL Senf

1 TL Honig

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Zuerst die TK-Langustenschwänze auftauen und trocken tupfen und halbieren. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Die Granatapfelkerne aus dem Granatapfel herauslösen und auf einen Teller legen. Für die Vinaigrette alle Zutaten in eine kleine Schüssel geben und gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und beiseitestellen. Den Salat waschen und trocken schütteln. Anschließend in eine Schüssel geben. In einer Pfanne die Butter erhitzen und die Langustenschwänze von beiden Seiten anbraten, bis sie goldbraun sind (ca. 3-4 Minuten pro Seite). Die gebratenen Langustenschwänze auf dem Salatbett anrichten und die Granatapfelkerne und Sonnenblumenkerne darüber streuen. Zum Schluss die Vinaigrette über den Salat geben und servieren.

>> hier geht’s direkt zum Rezept

Kabeljau aus dem Ofen in Zitronen-Buttersoße

Der Kabeljau zählt zu den fettarmen Fischen. Durch die Zitronen-Buttersoße bleibt der Fisch aber saftig und geschmackvoll. Das einfache Ofengericht kann man perfekt fertig vorbereiten, bevor die Gäste eintreffen. Dann: Nur noch zum richtigen Zeitpunkt in den Ofen schieben. Fertig gezaubert!

Zutaten

400 g Kabeljau Loin

2 Bio-Zitronen

2 Knoblauchzehen

2 Schalotten

250 g tiefgekühlte Erbsen

80 g Butter

30 ml Olivenöl extra vergine

2 Zweige Rosmarin

Etwas Thymian

Etwas Salz

Zitronenpfeffer

Zubereitung

Die Kabeljau Loins über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Vor dem Zubereiten die Loins rechtzeitig aus dem Kühlschrank legen, so dass sie Zimmertemperatur bekommen und der Garprozess nicht verlängert wird. Eine Zitrone in Scheiben schneiden, die andere Zitrone pressen. Eine mittelgroße Auflaufform mit etwas Butter bestreichen. Die Kabeljau Loins hineingeben und mit den Zitronenscheiben belegen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Den Fisch mit Salz und Pfeffer würzen und die Rosmarinzweige dazulegen. Den Zitronensaft mit dem Olivenöl und den fein gehackten Knoblauchzehen vermengen und über die Loins geben. Im Ofen für ca. 15-20 Minuten garen. In der Zwischenzeit Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen bringen und die Erbsen für ungefähr sieben Minuten kochen. Das Wasser abgießen und anschließend die kleingeschnittenen Schalotten in etwas Olivenöl anschwitzen, die Erbsen dazugeben und mit etwas Salz und Zitronenpfeffer abschmecken. Dazu passt krosses, in der Pfanne im Olivenöl gebräuntes Baguette. Tipp: Hierbei kann auch Baguette vom Vortag verwendet werden.

>> hier geht’s direkt zum Rezept

Gebeiztes Saiblings-Filet auf Gurkensalat

Gebeizter Saibling ist äußerst vielseitig einsetzbar. Er kann als Vorspeise, auf Brot oder als Topping von Salaten und anderen Gerichten serviert werden. Die Zubereitung erfordert etwas Geduld und Zeit, aber das Ergebnis ist ein delikater, einzigartiger und feiner Geschmack. Die Konsistenz ist samtig. In diesem Rezept wird das Saiblings-Filet mit knackigem Gurkensalat im typisch nordischen Stil kombiniert.

Zutaten

2 Saiblings-Filets à 160 g

40 g Salz

20 g Zucker

500 ml Wasser

1 Bio-Gurke

Einige Zweige frischer Dill

2 EL Zitronenessig oder weißer Balsamico

100 ml Schmand (oder Sauerrahm)

Frisch gemahlener Pfeffer

Salz zum Abschmecken

Zubereitung

Am Vortag: Die Saiblings-Filets über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Anschließend kalt abspülen und trocken tupfen. Das Wasser mit Salz und Zucker einmal kurz aufkochen und abkühlen lassen. Die Filets darin einlegen und für mindestens 8 Stunden oder über Nacht darin ziehen lassen. Für den knackigen Gurkensalat: Die Gurke in nicht zu feine Scheiben schneiden. Den Schmand mit Essig und gehacktem Dill verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Saiblings-Filets aus der Beize nehmen, kurz abspülen und trocken tupfen. Die Filets sollten entweder enthäutet oder direkt von der Haut in Scheiben geschnitten werden. Anschließend die Scheiben auf dem Gurkensalat verteilen und servieren.

>> hier geht’s direkt zum Rezept

Quelle Cleo Public Relations