Lea-Sophie Cramer, Verena Pausder und Mario Götze investieren in RIDE Capital

Die Unternehmerinnen und Business Angels Lea-Sophie Cramer und Verena Pausder sowie Business Angel und Profifußballspieler Mario Götze investieren in RIDE Capital. Gemeinsam mit weiteren Business Angels erhält RIDE Capital insgesamt 3 Millionen Euro. Seit der Gründung hat RIDE Capital insgesamt 8 Millionen Euro an Funding eingesammelt. Mit dem Geld plant das Berliner FinTech sich zur digitalen Privatbank weiterzuentwickeln.

Seit dem Start der Plattform im September 2020 betreut das Unternehmen mehr als 1.200 Kundinnen und Kunden mit insgesamt 250 Millionen Euro an Assets under Administration. Das Berliner Gründerduo Christine Kiefer und Felix Schulte entwickelt mit RIDE Capital spezielle Dienstleistungen für eine Zielgruppe unterhalb des klassischen Private Bankings, also für diejenigen, die gerade Vermögen aufbauen.

Verena Pausder kommentiert ihr Investment in RIDE Capital: „Vermögensverwaltung ist nicht nur etwas für Superreiche. Vielmehr sind Geldanlage, Vorsorge und Vermögensverwaltung auch für alle anderen relevant. Darum waren Lea und ich als Investorinnen von RIDEs Idee und Vorhaben überzeugt und möchten das Team von RIDE auf dem Weg zur digitalen Privatbank unterstützen.“ Beide Business Angels werden nicht nur Kapital, sondern auch ihr Know-how und ihre Netzwerke in die weitere Entwicklung von RIDE einbringen.

Ausbau existierender Angebote

Mit Dienstleistungen wie Vermögensstrukturierung, Bereitstellung einer Steuerberater-Plattform und automatisierter Wertpapierverbuchung hat RIDE Capital erste Schritte hin zur digitalen Privatbank gesetzt. Erste Bausteine sind ein kostenloses RIDE-Geschäftskonto (in Kooperation mit der Banking-as-a-Service-Plattform Swan) und Investmentmöglichkeiten in Alternative Assets. Seit kurzem können Kundinnen und Kunden in den geschlossenen Venture Fonds von Angel Invest – einem der aktivsten Angel-Fonds Europas mit Sitz in Berlin – investieren.

Neues Kundensegment

Mitgründerin und Geschäftsführerin von RIDE Capital und Partner bei Angel Invest, Christine Kiefer, kommentiert die Entwicklung hin zur digitalen Privatbank: „Wir haben festgestellt, dass es gerade in Deutschland eine Betreuungslücke für Menschen gibt, deren Ansprüche von Retailbanken nicht mehr gedeckt werden, die aber vom Anlagevolumen noch unterhalb des klassischen Private Bankings stehen. Dieser Zielgruppe möchten wir unsere bestehenden Services und neue Investmentmöglichkeiten an die Hand geben. Dank konsequenter Digitalisierung sind wir auf einem guten Weg, neue Produkte zu entwickeln und unser Portfolio weiter auszubauen.“

