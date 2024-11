Zum Fest: Bewusst und nachhaltig schenken mit RINGANA

Gezielt nachhaltig, qualitativ hochwertig und wirkungsvoll: Den Liebsten durch schöne Gesten und sinnvolle Geschenke eine Freude zu bereiten, wird immer wichtiger. Das gilt besonders für die Weihnachtszeit, in der uns jedes Jahr die glitzernde Masse ereilt.

Nicht so in der bewussten Philosophie von RINGANA:

Seit jeher auf eben diese Attribute bedacht und Vorreiter bei frischen, intensiv pflegenden und innovativen Produkten, gibt es auch dieses Jahr wieder besondere, streng limitierte Weihnachts-Sets. Selbstverständlich in stilvoller und dennoch umweltfreundlicher Geschenkverpackung.

Strahlende Augen zum Fest

Das FRESH bright eyes x-mas set enthält das beliebte FRESH eye serum, das durch seine natürlichen und intensiven Wirkstoffe, wie Parakresse, Hyaluronsäure, Koffein und natürlichen Peptiden sofort erfrischend, abschwellend und straffend wirkt. Als besonderes Goodie liegen diesem wiederverwendbare RINGANA reusable eye patches aus 100% medizinischen Silikon in einem praktischen, portablen Case bei. In Kombination mit dem Serum verwendet verstärken die Pads dessen Wirkung nochmals sicht- und fühlbar. Somit wird dieses Geschenke-Set zu einer runden, strahlenden Sache.

Erhältlich ab November 2024, um ca. € 55,90

Alles für den perfekten Spa-Moment

Mit dem FRESH face spa x-mas set ist das perfekte Rundum-Pflege-Programm garantiert: Denn es vereint die hochwirksame FRESH illuminating enzyme mask mit weiteren Goodies aus dem RINGANA home spa set. Dieses besteht aus hochwertigen und wiederverwendbaren Spa-Utensilien: RINGANA Scruncie, einer Baumwolltasche und Face pads aus zertifizierter, waschbarer GOTS zertifizierter Bio-Baumwolle. Damit ist der weihnachtliche Entspannungsmoment nachhaltig gesichert.

Erhältlich ab 11. November 2024, um € 56,60

Der perfekte Festags-Look

FRESH highlighter ist der perfekte Mix aus Glamour und intensiver Pflege. Wirkstarke Pflanzenextrakte, darunter Zypresse und Schachtelhalm, versorgen die Haut mit straffenden und beruhigenden Tanninen, während Astaxanthin die Haut mit schützenden Antioxidantien versorgt. Die feuchtigkeitsspendende Formel mit Hyaluronsäure und Wiederauferstehungspflanze sorgt für einen gesunden Glow. Ob als Highlighter, Lidschatten oder Lipgloss – FRESH highlighter ist ein echtes Multitalent.

ABOUT RINGANA

RINGANA ist ein 1996 gegründetes, österreichisches Pionierunternehmen der Frischekosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelbranche. Mittlerweile beschäftigt RINGANA über 500 Mitarbeiter:innen und erreichte 2023 einen Nettoumsatz von rund 200 Millionen Euro. Die Grundbausteine des Erfolgs sind: Frische, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Die Produkte sind vegan und frei von synthetischen Konservierungs- und Zusatzstoffen. Hergestellt werden sie am neuen Standort in St. Johann in der Haide und von dort an die internationale Kundschaft in 35 Länder verschickt.

Bild FRESH face spa xmas set @ RINGANA

Quelle marco.agency