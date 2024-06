Jetzt Neu: Upgrade für die RINGANA Sonnenpflege-Linie

Der Sommer klopft bereits an die Tür, die Urlaubssaison naht und die Sonne wird immer kräftiger. Nun wird wieder vermehrt zu Sonnenschutzmittel gegriffen. Dabei ist es wichtiger denn je, auf umweltfreundliche Produkte zu achten, die keine schädlichen Chemikalien enthalten und die Korallenriffe und andere Meereslebewesen schonen – nicht zuletzt für unsere eigene Gesundheit.

Rechtzeitig zum Auftakt der heißen Jahreszeit hat RINGANA die Palette erweitert und bringt mit FRESH sunscreen SPF 25 nicht nur ein neues Sonnenprodukt mit einem höheren Lichtschutzfaktor, sondern auch mit mehr Inhalt heraus.

Mehr Inhalt, noch mehr Schutz: FRESH sunscreen SPF 25

Die clevere Formel des FRESH sunscreen SPF 25 vereint einen natürlichen UV-Filter mit pflegenden Pflanzenölen und Pflanzenextrakten. Der mineralische Sonnenschutzfilter Zinkoxid schützt die Haut vor UVA- und UVB-Strahlen, legt sich wie viele kleine Spiegel auf die Haut und reflektiert das Sonnenlicht. So wird einer vorzeitigen Hautalterung vorgebeugt. Karanjaöl und Kurkuma-Extrakt pflegen und bieten zusätzlichen Schutz. Das Antioxidans Astaxanthin stärkt die Haut und schützt vor UV-bedingtem Stress.

Das Ergebnis: ein strahlendes Hautbild, wie du es liebst. Ideal für alle Hauttypen und natürlich dermatologisch getestet. FRESH sunscreen SPF 25 ist außerdem wasserfest und COSMOS-zertifiziert. Geeignet auch für Kinder, ab einem Alter von 3 Jahren. 250 ml

Unsere Tipps zur Anwendung:

Die Sonnencreme großzügig mit kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen. Zu sparsame Anwendung verringert die Schutzleistung.

Regelmäßig nachcremen – besonders beim Schwitzen, nach dem Baden und Abtrocknen.

Von Kopf bis Fuß geschützt

Weitere Produkte der RINGANA Sonnen-Linie sind FRESH sunscreen face SPF 15 speziell für den täglichen Sonnenschutz der Gesichtshaut, und FRESH after sun & tan booster für die beruhigende und bräunungsverlängernde Pflege danach und für gut geschützte Lippen mit sommerlichen Touch FRESH lipbalm nude SPF 15

RINGANA hat über 500 Mitarbeiter:innen und erreichte 2023 einen Nettoumsatz von rund 200 Millionen Euro. Die Grundbausteine des Erfolgs sind: Frische, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Die Produkte sind vegan und frei von synthetischen Konservierungs- und Zusatzstoffen. Hergestellt werden sie am neuen Standort in St. Johann in der Haide und von dort an die internationale Kundschaft in 35 Länder verschickt.

Quelle Christine Maria Veauthier PR Professional