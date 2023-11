Romantik Hotel mit Schneegarantie Zillertal/Tirol

Das Romantik Hotel Alpenblick ist ein Ferienschlössl mit beinahe 300-jähriger Tradition in der idyllischen Tiroler Ferienregion Mayrhofen-Hippach. Für SchneeliebhaberInnen wird hier ein Winterprogramm der Superlative geboten. Eine Riesengaudi verspricht die längste Rodelbahn Tirols und SkifahrerInnen haben die Qual der Wahl zwischen 5 attraktiven Regionen. Der Hintertuxer Gletscher ist sogar Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet. www.romantikhotels.com

Ein Spaziergang im naturbelassenen Zillergrund, Pistenspaß im Skigebiet der Mayrhofner Bergbahnen oder eine Rodelpartie auf Tirols längster Rodelbahn am Hainzenberg: Diese Schneeabenteuer liegen im familiär geführten Romantik Hotel Alpenblick praktisch vor der Hoteltüre. Wer es gerne ruhig mach, schnallt die Schneeschuhe oder Langlaufskier an. Völlig schneesicher liegen die Höhenloipen Schwendberg und Tux.

SkifahrerInnen sind hier im Paradies: 5 große Skigebiete liegen in unmittelbarer Nähe zum Hotel und sind bequem per Gratis-Bus erreichbar. Am Hintertuxer Gletscher haben die Pisten sogar ein ganzes Jahr lang geöffnet. Absolut schneesicher ist auch die Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 mit Lanersbach, Finkenberg und dem Hintertuxer Gletscher. Grenzenloses Bergvergnügen: Die Zillertal Arena, erstreckt sich tief verschneit von Zell am Ziller bis nach Salzburg.

Das Hotel Alpenblick zählt zur renommierten Vereinigung der Romantik Hotels www.romantikhotel.com und ist das optimale Base-Camp für WintersportlerInnen: Hier haben Gäste bei der Zimmerwahl die Qual der Wahl zwischen Rosen-, Turm-, Kuschelzimmer oder Suite. Interieur und Ausstattung halten, was die klingenden Namen versprechen. Im Wellnessbereich werden zwischen hellem Travertin Marmor Wechselbäder in kühlem, erfrischendem Firnnebel und warmen Tropenregen geboten. Natürliche Bergkräuter- und Orangenblüten Sprudelbäder bringen die Lebensgeister wieder in Schwung. Küchenchef Attila verspricht ein Kulinarik Programm mit kultivierter Eleganz und regionalem Charme.

Foto:Romantik Hotel Alpenblick

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H