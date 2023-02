Royalton Splash Riviera Cancun Resort öffnet seine Türen

Rundum-Sorglos-Urlaub der Extraklasse: Mit dem Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort erwartet Reisende seit Dezember 2022 ein neues Juwel an der mexikanischen Küste. Als Teil des All-Inclusive-Konzeptes von Marriott International sowie der Blue Diamond Resorts glänzt das neue Domizil mit einem vielfältigen Freizeitangebot. Der Aufenthalt beinhaltet neben den Übernachtungen, Vollpension und Getränken auch die Teilnahme am großzügig angelegten Entertainmentprogramm.

Das Resort verfügt über 1.005 Suiten mit Balkon oder Terrasse. Badevergnügen verspricht die weitläufige Poollandschaft mit separaten Bereichen für Familien, der Wasserpark mit 14 Rutschen und das Meer am hoteleigenen Strand. Zudem begeistert ein GameUp Center mit einem Trampolinpark, Laser Tag und vier Bowlingbahnen sowie zwei Theatern, eines davon Open-Air. Kulinarisch überzeugt das Fünf-Sterne-Hotel mit mexikanischen und internationalen Spezialitäten in zwölf Restaurants, sowohl À-la-Carte als auch Buffet. Zehn Bars runden das gastronomische Angebot ab. Eine Übernachtung kostet ab 230 Euro pro Person in einer Luxury Junior Suite bei einer Doppelbelegung.

Darüber hinaus haben Gäste vorab oder bei Ankunft die Möglichkeit eines Upgrades in den Diamond Club™ mit Early-Check-In und Check-Out, individuellem Butler Service, einem eigenen Pool und privatem Strandabschnitt sowie Zugang zur Diamond Club™ Lounge und 25 Prozent Nachlass auf Wellnessbehandlungen. Der Übernachtungspreis in einer Luxury Junior Suite Diamond Club startet bei 295 Euro pro Person. Weitere Informationen finden sich unter folgendem Link: www.marriott.com/en-us/hotels/cunsr-royalton-splash-riviera-cancun-an-autograph-collection-all-inclusive-resort.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Royalton Splash Riviera Cancun Reisenden jeden Alters einen rund-um-sorglosen Aufenthalt inklusive uneingeschränkten Zugang zum herrlichen weißen Sandstrand der mexikanischen Karibik zu bieten“, so Brian King, President, Caribbean & Latin America, Marriott International. Für das Portfolio von All-Inclusive by Marriott Bonvoy ist der neuste Zuwachs das 31. Resort. Im Fokus stehen Urlaubserlebnisse zugeschnitten auf Familien, Paare und Alleinreisende.

­ Mit 22 Restaurants und Bars lässt das Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort kulinarisch keine Wünsche offen. Die Auswahl reicht dabei vom mexikanischen Restaurant Agave über das Hunter Steakhouse mit offener Show-Küche bis zur Erlebnisgastronomie im The Cave, bei der Besucher:innen in einer nachgebildeten Höhle speisen. Snacks hält die Pizzeria Grazie-to-go bereit, die sich direkt neben dem Kids Club befindet.

Zu den Annehmlichkeiten gehört auch das Royal Spa. Dort entspannen Erholungssuchende in der Sauna sowie bei Massagen und Gesichtsbehandlungen. Nicht verpassen sollten Wellnessfans die Hydrotherapie, welche Wasser als Naturheilmittel nutzt. Für eine belebende Wirkung steht außerdem das Royalton Fitnesscenter bereit, zu dem mehrere Tennisplätze sowie ein Surf Bootcamp zählen.

Das 2.300 Quadratmeter große Kongresszentrum ermöglicht Tagungen, Hochzeiten und andere Events. In den acht Tagungsräume finden Geschäftsreisende modernes Equipment. Der Ballsaal bietet Platz für bis zu 1.300 Personen.

Quelle Bild und Text: STROMBERGER PR GmbH