Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die lange von ukrainischen Truppen besetzte Kleinstadt Sudscha in der Region Kursk zurückerobert. Daneben seien auch die Siedlungen Melowoj und Podol wieder unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit.

Von der Ukraine gab es zunächst keine Bestätigung für die Angaben. Allerdings hatte es aus Kiew zuletzt Signale gegeben, dass in Kursk ein Rückzug anstehen könnte. Die ukrainischen Truppen waren in der Region zuletzt zunehmend in Bedrängnis geraten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt erstmals seit dem Eindringen der Ukraine das umkämpfte Gebiet besucht. Dabei gab er den Befehl aus, die restlichen ukrainischen Einheiten zu vertreiben. Die Ukraine hatte in Kursk nach eigenen Angaben zwischenzeitlich ein Gebiet von mindestens 1.300 Quadratkilometern Fläche unter ihre Kontrolle gebracht.



