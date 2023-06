Sabrina Kuhl: Young Generation bei hajoona

Im Interview berichtet Sabrina Kuhl, wie sie Familie und Karriere ganz easy miteinander kombiniert

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor.

Sabrina Kuhl: Mein Name ist Sabrina Kuhl, ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Rhein-Main-Gebiet. Hier lebe ich gemeinsam mit meinem Mann, unserem kleinen Sohn und unserer Mischlingshündin Zari. Was mich auszeichnet, ist meine Liebe zur Natur und meine Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen. Ich begeistere mich für Ernährung und Gesundheit und lebe seit vielen Jahren vegan, pflanzenbasiert und zuckerfrei. Wir lieben es, in der Natur aktiv zu sein, Sport zu treiben und zu reisen.

Besonders gerne sind mein Mann und ich in den Bergen unterwegs und erklimmen dort Felsen in 3000 Metern Höhe. Durch das Reisen und den Sport verbinden wir unsere Leidenschaften und genießen das Gefühl von Freiheit und Grenzenlosigkeit. Ursprünglich komme ich aus der Gastronomie und war lange Zeit als Restaurantleiterin tätig. Doch ich habe mich schon immer für den sozialen Aspekt interessiert und habe deshalb eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und in der mobilen Pflege gearbeitet. Bei hajoona bin habe ich die Position Diamond Managers erreicht.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

Sabrina Kuhl: Vor etwa 6 1/2 Jahren (Januar 2017) bin ich durch meinen Mann auf hajoona aufmerksam geworden. Zu dieser Zeit war ich sehr unzufrieden mit meinem Leben und hatte mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen, sowohl gesundheitlich als auch persönlich. Durch einen glücklichen Zufall bin ich auf die Produkte von hajoona gestoßen und war sofort begeistert. Seitdem bin ich fest davon überzeugt, dass die ganze Welt die Energie, Inspiration, Gemeinschaft und Produkte von hajoona braucht.

Warum hast du dich für hajoona entschieden?

Sabrina Kuhl: Als ich 2017 zu hajoona kam, wollte ich vor allem meine Gesundheit wieder verbessern und zurück zu meiner inneren Stärke finden. In den ersten Jahren habe ich die Produkte für mich selbst genutzt und die Möglichkeit genutzt, mich intern bei hajoona weiterzubilden. Mein Mann und ich haben eine starke Verbindung zu hajoona aufgebaut, da es uns neue Türen in den Bereichen Gesundheit und persönliches Wachstum geöffnet hat.

Im Oktober 2020 habe ich mich dann aus einem ganz anderen Blickwinkel für hajoona entschieden. Während meiner Elternzeit wusste ich, dass ich nicht mehr in meinen „normalen“ Beruf zurückkehren möchte. Mit meiner dreijährigen Erfahrung mit den Produkten wusste ich bereits, dass sie einzigartig sind und der hajoona Campus alles für mein persönliches Wachstum bietet. In diesem Moment habe ich mich für das Unternehmertum entschieden und wusste, dass ich mein eigenes Unternehmen im Unternehmen hajoona aufbauen möchte.

Für mich gibt es keine leichtere und schönere Möglichkeit, Familie und Karriere miteinander zu vereinen. Ich kann für mein Kind da sein, meine Zeit frei einteilen, von überall aus und mit Menschen arbeiten, die meine Werte teilen. Außerdem kann ich selbst bestimmen, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite und wie viel Geld ich verdiene. Auf dem herkömmlichen Arbeitsmarkt habe ich bisher keine vergleichbare Möglichkeit entdeckt.

hajoona bietet mir alles, was mir wichtig ist und ermöglicht es mir, mein volles Potenzial zu entfalten und meine eigene kleine Welt zu etwas Besonderem und Großem zu machen.

Welche Produkte findet der Kunde bei hajoona?

Sabrina Kuhl: Zu Beginn habe ich die komplette hajoona Complete Box genutzt und die sofortige Wirkung der Zusammensetzung erfahren dürfen. Besonders fasziniert hat mich dabei das hajoona Reset 1 und 2, die Kombination aus Darmreinigung und -aufbau. Diese Produkte haben mich sofort angesprochen und abgeholt.

Mein absolutes Highlight ist hajoona Balance, der Green Coffee von hajoona. Gerade in Zeiten, in denen ich mit Depressionen und Burnout zu kämpfen hatte, hat er mich unterstützt. Heutzutage ist es so einfach, meinem Körper bereits am Morgen etwas Gutes zu tun und kraftvoll und leistungsstark in den Tag zu starten.

Das hajoona Vitality ist unser „Best in One“ und bietet meiner Familie und mir alle Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente, die wir brauchen, um unser Wohlbefinden zu steigern. Das Schöne daran ist, dass es in jede Handtasche passt und sogar mein kleiner Sohn es seit seinem 6. Lebensmonat liebt und trinkt.

Wie werden die Vertriebspartner von hajoona unterstützt?

Sabrina Kuhl: Bei hajoona erhalten alle Vertriebspartner wirklich einen einzigartigen Support. Egal, ob du nur die Produkte nutzt, gerne 100-200 Euro dazu verdienen möchtest, dich persönlich weiterbilden möchtest oder größere Ziele hast. Jeder wird dort unterstützt, wo er Unterstützung benötigt. Die Seminare und Trainings bieten einen unschätzbaren Mehrwert für alle Bereiche des Lebens. Jede Führungskraft steht zur Seite, wenn man um Unterstützung bittet und danach sucht. Ich beschreibe hajoona gerne als fahrenden Zug, der einem alles bietet, was man für sein Leben braucht. Man muss nur den Mut haben, aufzuspringen.

Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag von dir aus?

Sabrina Kuhl: Als ich 2020 bei hajoona gestartet bin, war es mir wichtig, dass ich das hajoona Business neben meiner Rolle als Mutter leicht in meinen Alltag integrieren kann. Daher habe ich mich für Social Media, insbesondere Instagram, entschieden und habe etwa 90% meines Teams und meiner Kunden darüber aufgebaut. Täglich kann ich Menschen auf Instagram inspirieren, sie erreichen und meinen Weg mit ihnen teilen. Dort finde ich schnell Gleichgesinnte, die sich mit dem identifizieren können, was ich tue und wie es mir geht.

Am Anfang habe ich mit einer Stunde Arbeit auf Instagram am Tag begonnen, dann wurden es drei und heute arbeite ich wirklich voll und ganz mit dieser Plattform. An manchen Tagen arbeite ich effektiv nur 1-2 Stunden, an anderen gar nicht und an manchen Tagen sind es dann 6-10 Stunden. Ich kann es mir so einteilen, wie es mir passt und guttut. Das Schöne dabei ist, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Früher, in meinem alten Job, war ich schnell ausgebrannt und hatte keine Energie mehr, obwohl ich effektiv vielleicht weniger gearbeitet habe als jetzt. Aber ich liebe es, was ich jetzt tue, und das spornt mich jeden Tag aufs Neue an und motiviert mich.

Wie arbeitest du? Online, mit Listen von Leuten usw.?

Sabrina Kuhl: Ich bin sehr flexibel in meiner Arbeitsweise. Ich arbeite hauptsächlich online über Instagram, nutze aber auch Adresslisten und arbeite gerne mit Unternehmen aus meiner Region zusammen. Ich lerne gerne neue Menschen kennen und komme gerne mit ihnen in Kontakt. Dabei ist es mir wichtig, dass die Chemie stimmt und wir eine Resonanz miteinander haben. Ich höre viel auf mein Gefühl und arbeite auf eine Weise, die für mich stimmig ist.

In welchen Ländern bist du aktiv?

Sabrina Kuhl: Überwiegend habe ich Teampartner in ganz Deutschland, aber ich bin gerade dabei, Norwegen zu eröffnen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und habe große Visionen, mein Team europaweit und sogar weltweit zu erweitern.

Wie wichtig ist die Familie für deinen Erfolg?

Sabrina Kuhl: Für mich ist Familie und Karriere untrennbar miteinander verbunden und eines der Hauptkriterien, warum ich mich für hajoona entschieden habe. Ich wusste, dass ich hier meine Familie und meine beruflichen Ziele vereinen kann. Ich gehe diesen Weg auch für meine Familie, um meinem Sohn zu zeigen, dass Arbeit Spaß machen kann und dass es wichtig ist, das zu tun, was einen erfüllt, unabhängig davon, in welche Richtung es geht. Ich möchte ihm vorleben, dass Geld eine Rolle spielt, aber nicht alles ist.

Die Familie, die Gemeinschaft, die Liebe sind viel stärker und wichtiger. Ich wollte mich nie für etwas entscheiden müssen, entweder Familie oder Karriere. Bei hajoona habe ich die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden, und das macht mich als Mutter mehr als stolz. Sogar mein Sohn ist begeistert dabei und erzählt mir von seinen Visionen und Träumen.

Welche Tipps hast du für Neueinsteiger im Network Marketing?

Sabrina Kuhl: Mein Tipp ist: Schalte den Verstand aus und höre auf dein Herz! Sei bereit, dich auf Neues einzulassen und habe den Mut, groß zu denken. hajoona kann ein Sprungbrett für deinen Erfolg sein, wenn du dich öffnest und bereit bist, von den Menschen zu lernen, die bereits dort sind, wo du hinmöchtest. Verstehe, dass es hier nicht um den schnellen Erfolg geht, sondern dass der Weg das Ziel ist. Entwickle die Bereitschaft und das Commitment, diesen Weg zu gehen.

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Sabrina Kuhl: In fünf Jahren sehe ich mich bei hajoona ganz oben an der Spitze, als eine tragende Säule des Unternehmens. Ich habe ein Netzwerk von über 5000 Menschen, das ich gemeinsam mit meinem eigenen Team weltweit aufgebaut habe. Mein Ziel ist es, die Welt ein Stückweit besser zu machen, Menschen eine Chance und Möglichkeit zu bieten, ihr Leben und ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und in Ländern wie Thailand, Malta, Spanien und vielen mehr Begegnungsstätten aufzubauen, wo sich Menschen zusammenfinden, gemeinsam Kochen, Yoga machen, wandern, sich weiterentwickeln, an ihren Visionen arbeiten und hajoona noch mehr in die Welt hinaustragen.

Wir bedanken uns bei Sabrina Kuhl für das Interview

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.