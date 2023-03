Sage Community als Symbol für neuen Markenauftritt: Sage Kunden profitieren von exklusiven Mehrwerten – zum Beispiel in der Sage Member Masterclass

Sage, der führende Anbieter von Lösungen in den Bereichen Buchhaltung, Finanzen, Personal und Gehaltsabrechnung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), heißt seine Kunden ab sofort in der Sage Community willkommen.

In der Sage Community haben Sage Kunden in Deutschland automatisch Zugang zu exklusiven Inhalten, die ihnen Mehrwerte nicht nur für das Daily Business, sondern auch für die strategische Ausrichtung ihres Unternehmens bieten. Ein Beispiel dafür ist die Sage Member Masterclass, die es seit 01. März auch in Deutschland gibt.

Mit der Member Masterclass bietet Sage seinen Kunden exklusive Beiträge von weltweit führenden Experten zu Themen, die Geschäftsinhaber am meisten beschäftigen – wie Produktivität oder die Frage, wie Unternehmen Mitarbeiter binden können.

Letzteres ist Thema der ersten Staffel der Member Masterclass in Deutschland: “Mitarbeiter – Die besten finden und binden”. Im Kern geht es hier um die Frage: Was macht gutes Leadership aus und wie muss Führung aussehen, um Mitarbeiter zu halten?

Als lokale Expertin konnte Sage die Tech Leaderin, Bestseller-Autorin und Speakerin Annahita Esmailzadeh gewinnen, die ihre Stimme in sozialen Netzwerken und Medien unter anderem für moderne Kultur- und Führungsansätze in der Arbeitswelt einsetzt: „Ich konnte mich sofort mit dem Thema identifizieren, da mir moderne Führung am Herzen liegt. Wir müssen der neuen Arbeitswelt mutiger begegnen.

Wichtige Management-Skills wie Empathie, Fehlerkultur und Vertrauen in die Mitarbeiter können entscheidend dazu beitragen, Top-Talente im Unternehmen zu halten. Schlechte Führung ist heutzutage ein Betriebsrisiko, das sich kein Unternehmen mehr leisten kann. Deshalb ist es wunderbar, dass es nun eine Plattform wie die Member Masterclass gibt, die Inspiration zu den aktuellen Herausforderungen im Business bietet.“

Der Startschuss für die Member Masterclass folgt auf die Erneuerung des Sage Markenauftritts Ende April 2022 – einem Symbol und Ausdruck für sich verändernde Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen weltweit und damit auch der Weiterentwicklung von Sage selbst als Unternehmen, welches sich stark an den Anforderungen von KMU orientiert. Der neue Markenauftritt steht damit auch für eine grundsätzlich neue Zielsetzung von Sage: Es geht darum, Barrieren für kleine und mittlere Unternehmen aus dem Weg zu räumen, damit diese so erfolgreich wie möglich am Markt agieren können.

Ein zentraler Ansatzpunkt sind in diesem Zusammenhang die Unternehmen selbst. Hier geht es darum, den Fokus auf einfachere Betriebsabläufe zu legen, Zugang zu marktrelevanten Hintergrundinformationen zu ermöglichen sowie den gesamten geschäftlichen Aktionsradius auch unter dem Gesichtspunkt persönlicher Kontakte und eines partnerschaftlichen Netzwerks zu betrachten. Daraus resultiert das übergeordnete Ziel, das Vertrauen von KMU in ihr eigenes Business zu stärken.

Christoph Stoica, Geschäftsführer der zentraleuropäischen Landesgesellschaften bei Sage, sagt: „Der neue Markenauftritt von Sage steht für einfache und damit auch flüssige Prozesse sowie Vertrauen in das eigene Business. Mit Sage können KMU diese Erfolgsfaktoren für sich realisieren, indem wir ihnen bessere betriebliche Kontrollmöglichkeiten und mehr geschäftsrelevante Insights zur Verfügung stellen.

Auf diese Weise wird es ihnen möglich, sich auch in einer sich permanent verändernden Welt schnell an neue Bedingungen anzupassen und erfolgreich zu sein. Es handelt sich um ein Symbol für das, wofür wir stehen, für die Erfolge, die uns hierhergebracht haben, und um ein Versprechen mit Blick auf die Erfahrungen, die Kunden in Zukunft mit uns machen werden, während unser Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und gesellschaftlichen Stakeholdern immer dichter und tragfähiger wird.”

Sage Kunden profitieren als Teil der Sage Community nicht nur von exklusiven Experten-Insights im Rahmen der Member Masterclass, sondern auch von der Expertise der Sage Produktexperten im Support oder von Tipps und aktuellen News, die sie im Sage Kundenportal zu ihrer Software finden. Darüber hinaus besteht Zugang zur Sage University. Hier können User ihre Kenntnisse bezüglich ihrer Sage Software mit Hilfe von Online-Kursen und Lernmaterialien erweitern.

