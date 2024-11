Sagenhafte Reisen in die Welt des Wissens

Romantische Schönheit in der Peabody Library in Baltimore, Maryland – Größte Shakespeare-Sammlung der Welt in Washington, DC – Slover Library mit moderner Architektur in Virginia

Überraschend anders präsentieren sich einige Bibliotheken in der Capital Region USA und sind damit mehr als nur ein Bildungszentrum – sie sind auch ein sehenswerter Ausflugstipp. Die George Peabody Library in Baltimore, die Folger Shakespeare Library in Washington, DC und die Slover Library in Virginia verzaubern Besucher auf ihre eigene, ungewöhnliche Weise.

Die Kathedrale der Bücher

Sie gilt als eine der schönsten Bibliotheken der Welt: die George Peabody Library. In Baltimore, der größten Stadt von Maryland, erwartet Besucher beim Betreten der Bücherei ein architektonisches Meisterwerk. Auf fünf Ebenen glänzt der Büchersaal mit dekorativen Balkonen aus Gusseisen, die sich eindrucksvoll bis auf 18 Meter Deckenhöhe erheben. Als Teil der Johns Hopkins University wurde die George Peabody Library 1857 gegründet und beherbergt fünf kunstvolle Galerien sowie eine lichtdurchflutete, offene Kuppel. Mit über 300.000 Bänden, die von seltenen historischen Werken bis zu wissenschaftlichen Arbeiten reichen, ist die Peabody Library nicht allein ein bedeutender Ort für Forscher und Literaturfreunde. Es ist ein wahres Juwel und beliebter Veranstaltungsort für Besucher aus aller Welt.

Mehr Shakespeare gibt es nirgendwo

Die weltweit größte Sammlung an Werken des Dramatikers William Shakespeare ist in Washington, DC zu bestaunen: Die im Jahr 1932 eröffnete Folger Shakespeare Library. Nach ihrer kürzlich erfolgten vierjährigen Renovierung glänzt die Bibliothek mit zwei neuen Ausstellungshallen. Diese sind ausgestattet mit modernster Technik, zum Beispiel mit einer Maschine, die mit Licht druckt und an der sich Besucher selbst ausprobieren können. Hier werden unter anderem historische Werke präsentiert, die öffentlich zuvor nur selten zu sehen waren. Zudem wurden neue Gärten angelegt, die Gäste mit Buch und Kaffee genießen können. Neu sind auch Forschungsräume, die das Werk Shakespeares, das seit Jahrhunderten die Menschen fasziniert, bewahren. Nicht nur Literaturbegeisterte, sondern auch Architektur-Fans erfreuen sich an der detailreichen Bauweise im elisabethanischen Stil der Bibliothek. Um das geschriebene Wort Shakespeares mit allen Sinnen wahrzunehmen, schauen Besucher im authentischen Shakespeare-Theater vorbei. Hier finden regelmäßig Theateraufführungen und Kulturveranstaltungen statt.

Slover Library: Drei Jahrhunderte beeindruckende Architektur

Beim Erkunden der Slover Library in Norfolk, Virginia, werden Besucher durch drei Jahrhunderte beeindruckende Architektur geführt. Dazu gehören auf einer Fläche von 12.800 Quadratmetern das renovierte historische Seaboard-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und ein moderner sechsstöckiger Anbau. Verbunden werden diese durch ein dreistöckiges Glasatrium und einen Turm mit außergewöhnlichen Verzierungen des Bildhauers und Architekten Kent Bloomer. Sie ist nicht nur von außen ein modernes Glanzstück, denn die Bibliothek selbst arbeitet mit einem breiten Angebot an digitalen sowie interaktiven Medien und setzt einen klaren Fokus auf Technologie. Die moderne Bücherei lädt zum Lesen ein, aber auch zum Kaffeetrinken, Entdecken und Kunstgucken.

Washington, DC und die beiden angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland gehören zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de oder auf Facebook zur Verfügung.

Bild Folger Shakespeare Library, exterior (c) Alan Karchmer

Quelle Claasen Communication GmbH