Samsøe Samsøe verkündet Partnerschaft mit Retraced, um die Transparenz in ihrer Lieferkette zu verbessern

Die skandinavische Modemarke Samsøe Samsøe ist eine strategische Partnerschaft mit Retraced eingegangen, der führenden Plattform für Rückverfolgbarkeit und Lieferkettentransparenz in der Modeindustrie. Diese Partnerschaft ist eine konsequente Folge des Engagements von Samsøe Samsøe, nachhaltige Praktiken in ihrer gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben.

Die Partnerschaft mit Retraced ermöglicht Samsøe Samsøe, ihre zentralen strategischen Ziele zu erreichen. Dabei liegt ein starker Fokus auf der Beschaffung von Materialien, die Teil der „bevorzugten“ Kategorie der Marke sind, sowie auf der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. Die Retraced-Plattform unterstützt Samsøe Samsøe bei diesen Bemühungen, indem sie das Risikomanagement in der gesamten Lieferkette der Marke erleichtert und die Möglichkeit bietet, direkt mit den Lieferanten in Kontakt zu treten.

Außerdem können Zertifikate und die Sammlung von Lieferantendaten verwaltet, sowie detaillierte Produkt- und Bestellinformationen für eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette integriert werden. Der Einsatz der Plattform wird auch die Entwicklung eines strukturierten Datengerüsts unterstützen, das für die künftigen Anforderungen des Digitalen Produktpasses (DPP) und die allgemeine Einhaltung der kommenden Nachhaltigkeitsvorschriften unerlässlich ist.

Femme van Gils, CSR-Managerin von Samsøe Samsøe, erklärt:

„Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben der Marke, Nachhaltigkeit als ‚business as usual‘ und nicht nur als Initiative zu betrachten. Als Teil unserer Due-Diligence- und Rückverfolgbarkeits-Roadmap wollen wir Retraced tief in unsere bestehenden operativen Tools für das Produkt- und Lieferantenmanagement einbinden, um Technologie und Kollaboration zu fördern und vollständige Transparenz zu erreichen.“ „Diese Zusammenarbeit ist ein klares Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Technologie und Engagement für Nachhaltigkeit zusammenkommen“, sagt Lukas Pünder, CEO von Retraced. „Wir sind stolz darauf, Samsøe Samsøe dabei zu unterstützen, durch den Einsatz unserer Plattform mehr Transparenz zu schaffen, Komplexität zu reduzieren und sich auf die kommenden regulatorischen und marktbedingten Herausforderungen vorzubereiten.“

Bild: Retraced CEO Lukas Puender (c)Retraced

Quelle Maschmeyer Group MM Support GmbH