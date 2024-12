Sanfte Winterfreuden in der Silberregion Karwendel

Sanfter Wintersport liegt in der Silberregion Karwendel voll im Trend. Hier gibt es 15 Naturrodelbahnen und fast 50 Kilometer Loipen. Auch als Schneeschuh- und Tourenski-Hotspot ist die Region in aller Munde. Kinder kommen in überschaubaren Kleinstskigebieten und auf drei Eislaufplätzen sanft in Schwung.

Die längste Rodelbahn Nordtirols kurvt über neun Kilometer und fast 1.200 Höhenmeter vom Kellerjoch hinunter zur Burg Freundsberg in Schwaz. Zum Start auf 1.887 Meter beim Hecherhaus bringt die Kellerjochbahn. Die Rodelbahn wurde mit dem Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel ausgezeichnet. Aber sie ist nur eine von 15 Rodelbahnen der Silberregion Karwendel. Auch drei weitere oberhalb von Schwaz und Gallzein am Grafenast, der Pirchnerast und in Koglmoos sind eine „Erfahrung“ wert. Am Weerberg rund um Hausstatt, Weidener Hütte und Nonsalm gibt es ebenso drei Möglichkeiten, sich in die Kurven zu legen. Ins Karwendel lädt die malerische Rodelbahn Hinterriss, die durch den Schlossgraben ins Rißtal hinunterführt. „Aus der Bahn“ heißt es außerdem auf zwei Strecken von Umlberg und Maria Larch nach Terfens. Familien freuen sich in Stans, Jenbach und am Vomperberg über einfache und abends beleuchtete Strecken. Tipp: Als Untersatz empfehlen sich handgefertigte Original-Rennrodeln aus der Silberregion Karwendel von Bernhard Lederwasch in Gallzein oder Paul Steiner in Weer.

Auf schmaler Spur zum Ahornboden

Langlaufen zählt schon lange zu den beliebtesten Wintersportarten in der Silberregion Karwendel – Und zu einer der gesündesten, weil sie 90 Prozent der Muskeln beansprucht, Koordination, Balance und Ausdauer stärkt. Letztere kann man auf der 27 Kilometer langen Loipe zwischen Hinterriß und der Eng brauchen. Die traumhaft schöne Loipe schlängelt sich den Rißbach entlang durch das malerische Karwendel-Hochtal bis zum Großen Ahornboden und dem Almdorf Eng. Der Talschluss mit über 2.000 Bergahornen vor den imposanten Karwendelfelsen entfaltet im Winter einen unglaublichen Reiz und gilt als einer der schönsten Plätze Tirols. Aber auch auf den sonnigen Mittelgebirgsplateaus der Tuxer Alpen erleben LangläuferInnen puristische Naturabenteuer. Die vier Höhenloipen am Vomperberg, am Pillberg und beim Schiestlhof am Weerberg glänzen mit hoher Schneesicherheit, viel Sonne und traumhaften Aussichten ins Karwendel. Sobald unten im Tal Schnee liegt, ist auch die Anfängerloipe über den Talboden des Inntals bei Schwaz eine Empfehlung wert.

Winter pur für die ganze Familie

Auch abseits von Rodelbahnen und Loipen regiert in der Silberregion Karwendel der sanfte Wintersport: Die erste Schneeschuhregion Tirols hat 26 ausgewiesene Routen und ist außerdem ein bekanntes Skitouren-Revier im gesamten Tiroler Unterinntal. Um Weerberg und Pillberg locken unglaublich schöne Touren in die Zweitausender der Tuxer Voralpen. Aber auch Kinder sind in der Silberregion sanft unterwegs: In Kleinst-Skigebieten ohne Wartezeiten oder überfüllte Pisten, dafür mit sehr persönlicher Skikurs-Betreuung. Eislaufplätze in Schwaz, Jenbach und Vomp laden zum Pirouettendrehen. www.silberregion-karwendel.com

Bild:Ruhe und Abgeschiedenheit in naturbelassener Winterlandschaft

Quelle: Mia Maria Knoll (TVB Silberregion Karwendel)

Quelle mk Salzburg