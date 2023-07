Design-Highlight am Mittelmeer

Savoy Beach Hotel weiht neue Wohnträume an der Adria ein – Acht Themensuiten für jeden Geschmack

Individuelle Wohnträume: Im Savoy Beach Hotel & Thermal Spa ist das Innendesign auf Christina Micheli zurückzuführen. Mit Einzelanfertigungen renommierter Manufakturen wie Rubelli, Deruta, Bruno Munari oder Vietri erschuf sie einzigartig für die Ferienregion rund um Bibione acht Luxussuiten. Seit Juni 2023 begrüßt das ganzjährig geöffnete Fünf-Sterne-Hotel designaffine Gäste im neu erbauten Stockwerk, in der sechsten und zugleich obersten Etage des Gebäudes. Die bis zu 45 Quadratmeter großen Suiten sind allesamt Unikate und geben einen unverstellten Blick auf das azurblaue Mittelmeer frei.

Durch die verschiedenen Einrichtungsstile, die vom Grün der Lagune über farbenfrohe Majoliken aus Amalfi bis hin zu typisch braunen Backstein aus New York reichen, findet jeder Gast schnell seine Lieblingssuite. Zur Ausstattung zählen edle Materialien wie glänzender Calacatta-Marmor, hochwertiges Fischgrätparkett, exotisches Mangoholz, Muranoglas oder feinste Stoffe aus Venedig sowie in jeder Suite ein privater Spa mit türkischem Dampfbad, Sauna oder Whirlpool und eine XL-Regendusche.

Die Böden in den Schlafzimmern sind aus Holz, dessen Farbgebung je nach Suite variiert – von gebleicht über Bernstein bis dunkelbraun. Dank zusätzlichem Daybed im separaten Wohnbereich finden bis zu vier Gäste reichlich Platz. Auf dem geräumigen Balkon warten bequeme Sonnenliegen. Eine Übernachtung in der Suite Queen kostet pro Person und Nacht ab 249 Euro inklusive Frühstück und Dinner á la Carte im Gourmet-Restaurant Duca d’Aosta. Weitere Informationen zu den Themen-Suiten finden sich unter www.hotelsavoybeach.eu.

Zum hochwertigen Serviceangebot der Suiten gehören Frühstück und Wellnessbehandlungen durch das Team von Bibione Thermae. Im Weinkeller Cantina Veneta finden Liebhaber:innen des edlen Tropfen spannende Raritäten begehrter Jahrgänge aus ganz Italien und Europa. Für das leibliche Wohl empfiehlt sich ein Dinner im Gourmetrestaurant Duca d’Aosta. Frühstück genießen die Gäste wahlweise in ihrer Suite oder auf einer gesonderten Terrasse des Hotels, abseits vom Trubel. Seit Juli 2023 punktet das Savoy Beach Hotel & Thermal Spa mit einer weiteren Neuerung. Im ersten Stockwerk weicht ein alter Fitnessraum einem komplettverglasten Indoor-Strand inklusive Workout-Bereich, der Urlaubende besonders in der kühleren Jahreszeit zum Sonnenbaden animiert. Vor allem in der Nebensaison, wenn Liegen und Sonnenschirme bereits abgebaut sind.

Design der acht Themensuiten im Detail

Esotica: Suite in balinesischem Stil mit Materialien aus dem Hause Inkiostro Bianco, die an einen Urwald erinnert, Möbel aus Mangoholz, handgefertigte Lampen und ein freistehender Whirlpool im Schlafzimmer.

Costiera: Keramiken von Vietri im Bad und Stoffe von Rubelli Venezia in den Wohnräumen erinnern an die Amalfiküste. Zu den maßangefertigten Möbeln zählt ein handbemalter Tisch aus Keramik von Deruata. Sie verfügt wie die Esotica über einen Whirlpool.

Laguna: Möbel von De Zotti aus Briccola-Holz, sprich aus ehemaligen Pfählen der venezianischen Lagune, prägen diese Suite, die in Grün gehalten ist. Die große Fensterfront gibt den Blick auf das azurblaue Meer frei.

Serenissima: Eine Hommage an das alte Venedig. Das Schlafzimmer mit antikem Holzboden ziert ein Kronleuchter aus Muranoglas; ein großer antiker Spiegel schmückt das Wohnzimmer. Bad und Saunabereich begeistern mit berühmtem Calacatta-Marmor.

Murano: Zeitgenössisch und modern und dennoch von Venedig inspiriert; dunkle Möbel treffen auf ein dezent blaues Bett. Hochwertiger Marmor findet sich im ebenerdigen Wellnessbereich.

Manhattan: Wände aus echten Backsteinen, Sessel aus rotem Leder und eine insgesamt dunklere Farbgebung erinnern sofort an das industrielle Design New Yorks.

Millennial: Eine moderne Suite mit großer Fensterfront und bester Sicht auf das Meer mit Designerlampen und Möbeln, die allesamt von Cattelan Italia stammen.

Queen: Mit Gesimsen verzierte Wände und Fischgrätparkett ist die Suite klassisch-zeitgenössisch gehalten. Calacatta-Marmor prägt sowohl das Bad als auch den Hammam.

Bild © Europa Tourist Group. Savoy Beach Hotel und Thermal Spa

Quelle STROMBERGER PR GmbH