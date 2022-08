Erik Podzuweit, Co-Gründer und Co-CEO von Scalable Capital: „Wir wollen Europa zu einem Kontinent der Anlegenden machen“

Scalable Capital hat die Marke von zehn Milliarden Euro an Kundengeldern überschritten. Innerhalb von einem Jahr hat das Unternehmen das Kundenvermögen mehr als verdoppelt. Mit mehr als 600.000 Kundinnen und Kunden auf seiner Plattform zählt Scalable Capital zu den führenden digitalen Investmentplattformen in Europa und den am schnellsten wachsenden europäischen Fintechs.

„Innerhalb weniger Jahre ist unser Anlagevermögen von null auf zehn Milliarden Euro gewachsen. Das ist insbesondere mit Blick auf die aktuell herausfordernde Marktlage ein herausragendes Ergebnis und zeigt, dass Anlegerinnen und Anleger ihren langfristigen Vermögensaufbau im Blick haben“, sagt Erik Podzuweit, Co-Gründer und Co-CEO von Scalable Capital. „Dieser Meilenstein gibt uns Rückenwind bei der Weiterentwicklung und Expansion unserer Investmentplattform nach ganz Europa. Ich danke dem gesamten Team für die herausragende Arbeit. Gemeinsam wollen wir Europa zu einem Kontinent der Anlegenden machen – und wir fangen gerade erst an!“

Seit der Gründung im Jahr 2014 verfolgt Scalable Capital das Ziel, die Geldanlage zu demokratisieren und hat dafür sowohl mit der digitalen Vermögensverwaltung als auch später mit dem Online-Broker konsequent auf kostengünstige Finanzinstrumente wie ETFs gesetzt. Wie eine jüngste Auswertung von Nutzerdaten zeigt, sind ETFs mit Abstand die beliebteste Anlageklasse im Scalable Broker: Zwei Drittel der Kundinnen und Kunden (66 Prozent) investieren in börsengehandelte Investmentfonds, die beispielsweise Börsenindizes wie den MSCI World nachbilden. Dabei zeigt sich: Je jünger die Anlegenden, umso beliebter die Anlageform. Während knapp drei Viertel der Altersgruppe der 18- bis 26-Jährigen in ETFs investieren, beläuft sich der Anteil der über 65-Jährigen nur noch auf 60 Prozent. Die Daten zeigen, wie Scalable Capital mit dem einfachen und günstigen Broker-Angebot auch junge Anlegende an eine vorausschauende und diversifizierte Altersvorsorge herangeführt hat.

In den vergangenen Jahren hat Scalable Capital sein Angebot stetig ausgebaut. Nach dem Launch des Neo-Brokers im Jahr 2020 startete das Unternehmen Ende letzten Jahres ein Krypto-Angebot. Kundinnen und Kunden können mit „Scalable Crypto” über einen sicheren Zugang an regulierten Börsen in Deutschland einfach und intuitiv in Kryptowährungen investieren. Ein eigenes Wallet ist dabei nicht erforderlich, da die Krypto-Wertpapiere im bestehenden Depot gehalten werden.

Zudem hat das Unternehmen die Eintrittsbarrieren immer weiter gesenkt und damit einem noch breiteren Kreis an Menschen ermöglicht, Geld am Kapitalmarkt anzulegen. So wurde die Mindestanlagesumme in der digitalen Vermögensverwaltung von zuvor 10.000 Euro deutlich herabgesetzt. Seit Ende 2021 kann jede Kundin und jeder Kunde mit einem Sparplan schon ab 20 Euro monatlich Geld darin anlegen. Einmalanlagen ohne Sparplan sind bereits ab 1.000 Euro möglich. Kundinnen und Kunden des Scalable Brokers können sogar schon ab 1 Euro Sparrate Aktien, ETFs und Kryptowährungen besparen – und das ohne Ordergebühren. In der digitalen Vermögensverwaltung hat Scalable Capital mit „Wealth Select” jüngst acht zusätzliche Anlagekonzepte auf ETF-Basis gestartet. Investorinnen und Investoren können ihr Vermögen so noch wunschgerechter verwalten lassen.

Darüber hinaus setzt Scalable Capital aktuell seinen Weg fort, europaweit die führende digitale Investmentplattform zu werden: Mittlerweile können auch Anlegerinnen und Anleger in Frankreich, Spanien, Italien und Österreich mit dem Broker- und Krypto-Angebot einfach und günstig Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln sowie ETF-, Krypto- und Aktien-Sparpläne einrichten. Damit erreicht das Unternehmen bereits 60 Prozent der Bevölkerung in der Europäischen Union.

