Schnelle Familienmahlzeiten – so gelingt es in 5 Schritten

Schnelles Kochen für Familien – Gesund, Lecker und Ohne Fertigprodukte

Essen im Familienalltag zuzubereiten, das gesund, schnell und abwechslungsreich ist, klingt oft nach einer unüberwindbaren Hürde. Besonders im hektischen Alltag, wo die Zeit knapp ist und Lieferservice, Fast Food und Fertigprodukte die Lösung versprechen. Kurzfristig mag damit das Problem der Mahlzeit gelöst sein. Aber können oder sollten Lieferdienste, Fast Food und Fertigprodukte die Lösung sein? Diese zwei Gründe sprechen aus meiner Sicht dagegen: Haushaltsbudget und gesundheitlicher Mehrwert für den Körper.

Dabei lohnt es sich, selbst zu kochen. Wer selber kocht, kann die Rezepte und die Zutaten selbst wählen und spart dabei auch noch Geld. Geschickt eingeplant, kann die Zeit der Zubereitung auch eine Auszeit sein.

Doch wie gelingt es, schnell und stressfrei zu kochen? Mit diesen fünf Schritten passen Mahlzeiten in jeden Terminkalender.

1.Planung spart Stress, Zeit und Geld

Eine gut durchdachte Mahlzeitenplanung macht den Kopf frei, denn das Karussell „Was koche ich heute“ beginnt sich gar nicht erst zu drehen. Wer seine Mahlzeiten für die Woche im Voraus plant, spart wertvolle Zeit und reduziert den Stress im Alltag. Mit einem Plan vermeiden Sie nicht nur teure und ungesunde Fertigprodukte, Sie haben auch die Kontrolle über die verwendeten Zutaten.

Am besten planen Sie einmal pro Woche, idealerweise vor Ihrem Einkaufstag. So erstellen Sie aus Ihrem Essensplan direkt eine Einkaufsliste, die Ihnen gezielte Einkäufe ermöglicht. Wenn Sie nur einmal pro Woche in den Supermarkt gehen, vermeiden Sie nicht nur unzählige kleine Einkäufe, die Zeit kosten, sondern schonen auch Ihren Geldbeutel, da Impulskäufe reduziert werden.

2. Einfache Rezepte für jeden Tag

Schnelles Kochen beginnt mit einfachen Rezepten. Setzen Sie auf Gerichte, die mit wenigen Zutaten auskommen und in kurzer Zeit zubereitet sind. Einfach bedeutet nicht langweilig. Denken Sie an eine bunte Gemüsepfanne mit Reis und Tzatziki, ein Omelett mit Paprika, Tomaten und Feta oder eine schnelle Minestrone. Diese Mahlzeiten lassen sich flexibel an die vorhandenen Zutaten anpassen und bieten eine gesunde Abwechslung.

Nutzen Sie auch sogenannte One-Pot-Gerichte. Hierbei kommen alle Zutaten in einen Topf oder eine Pfanne und garen gemeinsam. Das spart nicht nur Zeit beim Kochen, sondern auch beim Abwasch. Probieren Sie beispielsweise Gnocchi mit Tomatensauce oder ein Kokos-Curry, bei dem das Gemüse direkt im Reis gart. One-Pot-Gerichte minimieren den Aufwand und sorgen für mehr Zeit mit der Familie.

3. Eine gut ausgestattete Küche

Die richtige Ausstattung macht das Kochen effizienter. Scharfe Messer sind unerlässlich, um Gemüse und andere Zutaten schnell und präzise zu schneiden. Ein gutes Schneidebrett, Töpfe und Pfannen mit Deckeln, die gut abschließen, gehören zur Grundausstattung. Wussten Sie, dass ein Deckel die Garzeit erheblich verringert, da weniger Wärme verloren geht.

Zusätzlich lohnt es sich, einen Wasserkocher griffbereit zu haben. Heißes Wasser aus dem Wasserkocher spart bei der Zubereitung von Reis, Nudeln oder Suppen wertvolle Minuten, da die Kochzeit sofort beginnt und nicht erst, wenn das Wasser im Topf erhitzt ist. Mit diesen kleinen Optimierungen sparen Sie Zeit und kochen effizienter.

4. Vorratsschrank und Gefrierschrank clever nutzen

Ein gut gefüllter Vorratsschrank ist das Herzstück der schnellen Familienküche. Wenn unerwartete Situationen eintreten oder die Zeit knapp ist, können einfache Gerichte wie Tomatensuppe mit Reis oder Nudeln mit Gemüsesauce die Mahlzeit retten. Für die Vorratshaltung eignen sich Lebensmittel wie Öle, Reis, Polenta, Linsen, Nudeln, gehackte Tomaten, Hülsenfrüchte aus der Dose, Passata und Kokosmilch.

Auch Gewürze und getrocknete Kräuter bringen Abwechslung und Geschmack in Ihre Gerichte. Tiefkühlgemüse und -kräuter sind ebenfalls wichtige Helfer. Sie sparen die Zeit des Putzens und Schneidens und sind genauso nährstoffreich wie frische Produkte. So haben Sie jederzeit gesunde Zutaten zur Hand, ohne spontane Einkäufe tätigen zu müssen.

5. Reste verwerten

Kartoffeln oder Reis vom Vortag noch übrig? Kein Problem.

Kartoffeln oder Reis vom Vortag sind die perfekte Basis für kreative und schnelle Gerichte. Übrig gebliebener Reis kann als Bratreis mit Gemüse, als Suppeneinlage oder in selbstgemachten Gemüsefrikadellen Verwendung finden. Kartoffeln eignen sich hervorragend für Bratkartoffeln, Kartoffelgratin oder als Grundlage für einen frischen Kartoffelsalat.

Auch Reibekuchen oder Rösti lassen sich aus gekochten Kartoffeln zubereiten. Indem Sie Reste einplanen, sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit bei.

Fazit

Mit etwas Planung, cleverer Vorratshaltung und einfachen Rezepten wird schnelles, gesundes Kochen im Familienalltag ganz leicht. Sie müssen weder auf Geschmack noch auf Nährstoffe verzichten. Starten Sie jetzt mit kleinen Veränderungen – Ihre Familie wird es Ihnen danken!

Fotograf Marius Bauer

Über die Autorin:

Jeannette Albrecht ist Fachberaterin für Säuglings-, Kinder- und Jugendernährung und Gründerin der Küchenfamilie. Sie hilft Eltern, gesunde Mahlzeiten alltagstauglich und stressfrei im Familienalltag einzubinden – auch bei wählerischen Essern.

Sie bietet Online-Workshops, Selbstlernkurse, Online-Gruppenkurse und 1:1 Begleitung an.

