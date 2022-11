sciendis GmbH digitalisiert die Pflege und bietet mit WUNDERA® eine eHealth-Lösung für das Wundmanagement. TGFS Technologiegründerfonds Sachsen investiert erneut in das Start-up aus Leipzig. Mit adesso ventures wurde zudem ein weiterer Investor gewonnen. Nächste gemeinsame Schritte sind die Weiterentwicklung der Software sowie der Vertriebsausbau.

Das Team um die beiden Gründer, Dr. Michael Aleithe und Dr. Philipp Skowron, überzeugte erneut: TGFS Technologiegründerfonds Sachsen und adesso ventures investieren einen siebenstelligen Betrag in die sciendis GmbH aus Leipzig. Das Healthcare-Start-up bietet die digitale Lösung WUNDERA® zum Management und zur Dokumentation der Wundversorgung an. Hiermit wird das Pflegepersonal bei der Behandlung chronischer Wunden entlastet.

Der TGFS – Gründungsfinanzier für technologieorientierte Start-ups in Sachsen – hat sich erstmals 2020 im Rahmen eines Pre-Seed-Investments an sciendis beteiligt und sein Engagement nach erfolgreicher Markteinführung im letzten Jahr ausgeweitet. Neben dem TGFS ist auch die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbH über den von ihr gemanagten Corona-Start-up-Hilfsfonds (CSH) beim Unternehmen engagiert. In der aktuellen Runde investiert neben dem TGFS auch adesso ventures – Inkubator des IT-Dienstleisters adesso SE mit Sitz in Dortmund – in sciendis.

sciendis GmbH bietet mit WUNDERA® eine mobile Anwendung, die ein einfach zu bedienendes Management mit KI-basierter Dokumentation von chronischen Wunden in der Pflege ermöglicht. Neben ambulanten Pflegediensten setzen nun auch stationäre Träger, Homecare-Unternehmen, Sanitätshäuser und Versorgungszentren auf WUNDERA®, um ihre Prozesse zu optimieren.

„Seit der letzten Finanzierungsrunde 2021 haben wir viel erreicht. Wir haben uns technologisch weiterentwickelt und konnten weitere Kundensegmente erschließen,“ blickt Dr. Michael Aleithe, Gründer der sciendis, zurück und ergänzt: „Die aktuelle Runde spiegelt das Vertrauen unseres bisherigen Investors TGFS wider, mit dem wir in der Vergangenheit vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Mit adesso ventures können wir den Kreis nun um einen Investor erweitern, der uns neben dem Kapital auch mit seinem Know-how und Netzwerk unterstützt.“

Sören Schuster, Geschäftsführer des TGFS, zur aktuellen Finanzierung: „Das Gründerteam hat sich in den vergangenen zwei Jahren bewiesen: Trotz Corona-Krise und damit erschwertem Zugang zu Pflegeeinrichtungen konnten Kunden und insbesondere Partner gewonnen werden. Über adesso ventures als weiteren Investor an Bord freuen wir uns, da mit dessen Expertise und Netzwerk die Software noch schneller und zielgerichteter weiterentwickelt werden kann.“

Malte Unger, Geschäftsführer von adesso ventures: „Das Team um Michael und Philipp hat uns auf Anhieb überzeugt: ein wertschöpfender Anwendungsfall im Gesundheitswesen in Verbindung mit einem anspruchsvollen technologischen Vorhaben. An dieser Stelle kann adesso ihre Stärken voll zur Entfaltung von WUNDERA einbringen: ein starkes Kunden-Netzwerk auf der einen Seite und technologische Expertise auf der anderen Seite.“

