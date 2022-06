Das Düsseldorfer Unternehmen Scoopas hat eine Musiker-Plattform ins Leben gerufen, mit welcher Musiker*innen und Künstler*innen ihr Einkommen nachhaltig verbessern können. Ermöglicht wird dieses Einkommen einerseits durch den Verkauf von NFTs (Non Fungible Tokens) und andererseits durch das Streamen von Livekonzerten oder anderem Content.

ScoopasXchange

Der exklusive NFT-Marktplatz speziell für Musiker & Künstler

NFT sind in aller Munde. Die Abkürzung steht für Non fungible Token (nicht austauschbare oder einzigartige Vermögensgegenstände). Dahinter verbergen sich meist digitale Sammlerobjekte, Bilder oder Zugangsberechtigungen – zum Beispiel für Discordserver. Auf der Plattform nft.scoopas.com, können Künstler*innen jetzt ihre eigenen NFT erstellen und an ihre Fans veräußern.

Das Team von Scoopas bietet dafür einen einzigartigen Service und unterstützt vollumfänglich bei der Planung, Erstellung und dem Launch der NFT-Projekte. „Wir wollen Künstler*innen unterstüzen ihre Ideen und Projekte umzusetzen. Auch, und gerade wenn, sie selber bisher keine Erfahrung mit NFT, Krypto oder Blockchain haben“ erzählt Steven Palumbo (COO bei Scoopas).

Besonders interessant wird Scoopas dadurch, dass es sich als Anbieter für NFTs ausschließlich auf die Musik- und Künstlerbranche fokussiert. Darüberhinaus werden Artists bei der Erstellung und Vermarktung von NFTs durch das Scoopas Team individuell betreut. Auch für Fans sind Käufe von NFTs spielend leicht. Diese lassen sich unkompliziert auch in Euro abwickeln.

Interessetnten können sich durch die Angabe weniger Eckdaten für die NFT-Plattform von Scoopas registrieren bzw. bewerben. Nach erfolgreicher Anmeldung nimmt das Scoopas-Team Kontakt auf und bespricht die Möglichkeiten und erste Ideen damit die Künstler*innen ihre eigenen NFTs erstellen und an ihre Fans verkaufen können.“ Wir führen bereits erste Gespräche mit namenhaften Künstler*innen, die begeistert daran arbeiten ihre ersten NFT auf der Plattform zu präsentieren“ berichtet Steven Palumbo.

NFT bieten ihren Käufer*innen einen echten Mehrwert, da diese limitiert sind und spezielle Vorrechte einräumen können. Beispiele für NFT können besondere Songs, Videos, einzigartige Bilder oder auch digitale Tickets sein. Wer mehr über das Thema erfahren will und Interesse an eigenen NFT uns einer neuen Einkommensquelle hat, der kann sich ab sofort auf nft.scoopas.com in nur 2 Minuten bewerben. Kostenlos und unverbindlich!

Ein einzigartiger Mikrokosmos für Musiker*innen und ihre Fans

Den zweiten Einkommensstrom über Scoopas können Musiker*innen zukünftig über das Streaming von Livekonzerten aufbauen. Geld generieren sie hierbei, indem sie auf der Scoopas Plattform digitale Konzertkarten für Streams verkaufen, Merchandise Artikel anbieten oder sich von ihren Fans durch eine Spende unterstützen lassen. Dieser Bestandteil des Scoopas-Mikrokosmos soll noch im Laufe des Jahres 2022 live gehen.

„Unser Team arbeitet derzeit an der umfangreichen Programmierung unserer Plattform. Die ersten Streams haben wir bereits erfolgreich realisiert und werden in den nächsten Monaten noch das ein odere andere Livekonzert auf unseren Stream bringen. Zum einen stellen wir so sicher, das die Technik einwandfrei funktioniert wie sie soll und bekommen gleichzeitig wertvolle Informationen und Wünsche aus erster Hand zurückgespielt.“

Die Musiker-Plattform von Scoopas ist eine Revolution für die Musikbranche, da sie als Mikrokosmos Musiker*innen und ihre Fans direkt miteinander verbindet. Plattenfirmen oder Labels werden nicht länger zwangsläufig als Geldgeber, oder Vermarktungsinstanz von Musiker*innen benötigt. Scoopas bietet ein mächtiges Werkzeug um mehr Einkommen zu generieren, Reputationsaufbau zu betreiben und die Selbstbestimmung zurück in die Hände der Künstler zu geben.

Weitere Infos gibt es auf www.scoopas.com

Quelle Scoopas