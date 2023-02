­SEELEITEN Lake Spa Hotel schnürt attraktive Pakete für Radler – Geführte Touren, kostenlose Räder und spezielle Sportmassagen ­

­Es läuft richtig rund: Das SEELEITEN Lake Spa Hotel am Kalterer See startet bewegt in den Frühling mit neuen, umfassenden Angeboten für Zweiradfans, die den Kalterer See längst als Zweirad-Eldorado für sich entdeckt haben. Mit ihren milden Temperaturen bietet die vielseitige Südtiroler Region schon ab März beste Voraussetzungen, um erste Touren zu machen. Ab dem 17. März erwartet Radfans im SEELEITEN neben verlockenden Vorsaison-Preisen und Angeboten ein großes Bike-Areal mit videoüberwachten Bike-Räumen, Werkstatt und Waschstraße. Wöchentlich stehen zwei geführte Radtouren auf dem Programm.

Helme, Rucksäcke sowie Mountainbikes können kostenfrei ausgeliehen werden; topaktuelle E-Bikes und Trekkingräder sind gegen Gebühr erhältlich. Um die Muskeln nach einer fordernden Tour zu lockern, stehen auf dem SPA-Menü verschiedene Sportmassagen zur Auswahl, zwei Physio- und Osteopathen vor Ort geben Tipps und kurieren Beschwerden. Die Übernachtungspreise im SEELEITEN Lake Spa Hotel beginnen bei 179 Euro pro Person in der Junior Suite mit Dreiviertel-Verwöhn-Pension. Weitere Informationen finden sich unter www.seeleiten.it.

Zwei spezielle Bike-Packages, die individuell zur Übernachtung dazugebucht werden können, machen das SEELEITEN Lake Spa Hotel in diesem Sommer für Radler besonders attraktiv: Das Bike Paket „Fast“ zum Preis von 119 Euro ist perfekt für routinierte Rennrad- oder Mountainbike-Fahrer, die ein bis zwei größere Touren planen und im Falle eines Radschadens abgesichert sein möchten. So umfasst das Angebot zwei „Power Meal Packs“ für die Tour, einen kostenfreien Abholdienst im Fall einer Panne, kostenlose Radwäsche sowie die Bein-Massage „Light Legs“.

Das Bike Paket „Driver“ zum Preis von 250 Euro ist ab einem Aufenthalt von vier Nächten buchbar und ergänzt die Leistungen des „Fast“-Angebots um eine Sportmassage und die zweimalige Tagesleihe eines E-Bike Fully. Wer mag, bucht einen privaten Bike-Guide für 150 bis 200 Euro pro Tag dazu.­ Durch die Lage an der berühmten Südtiroler Weinstraße ist das SEELEITEN Lake Spa Hotel ein idealer Ausgangspunkt für Bike-Touren sämtlicher Schwierigkeitsgrade. Vom Hotel starten auch eine Vielzahl der unter Rennradfahrern beliebten „100 km–Touren“, die mit herrlichen Abfahrten zum See enden.

Als eine Mountainbike-Tour der Superlative gilt die über 50 Kilometer lange „MTB Roen“, die spektakulären Aussichten und aufregende Trail-Abfahrten vereint. Den Ausgangsort zum 2.116 Meter hohen Monte Roen markiert der Mendelpass, den man ab Tramin mit der Mendelbahn erreicht. Die Nutzung der Bahn ist mit dem Südtirol Pass, den das SEELEITEN seinen Gästen schenkt, kostenfrei.

Sportliches Vergnügen jenseits der Radwege garantiert das SEELEITEN mit seinem Fitnessprogramm, das Joggingtouren rund um den See, Yoga, Zirkeltraining, Stretching, Aqua Gym, Bauch-Beine-Po und Pilates beinhaltet. Sollte es einmal regnen, stehen Spinning- und Cardio-Bikes bereit. Wer mag, kann auf dem Kalterer See auch eine Tour mit dem SUP-Board ab dem hoteleigenen Seegrundstück mit Lake House unternehmen. Als Ausgleich zur körper­lichen Betätigung verwöhnt das SEELEITEN seine sportlichen Gäste mit einem außerge­wöhnlichen kulinarischen Wochenprogramm, das exklusive Verkostungen und Führungen durch das hoteleigene Weingut Moser und die Handwerksbrauerei sowie Genusswanderungen umfasst.

