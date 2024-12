Selbstliebe neu entdecken: Ein Kurs der Herzen öffnet

Achtsame Praxis trifft auf die kraftvolle Wirkung des zeremoniellen Kakaos – für alle, die ihre Verbindung zu sich selbst stärken und die Kunst der Selbstliebe neu entdecken möchten:

Mit dem neuen 5-Tage-Onlinekurs „Kakao & Selbstliebe“ laden Kakao Mischa und ganzheitliche Mentorin Anka Sana dazu ein, auf eine transformative Reise zu gehen – hin zu mehr Mitgefühl, innerer Stärke und bedingungsloser Annahme des eigenen Selbst.

Magie des Kakaos: Ein heilsames Ritual für dein Herz

Zeremonieller Kakao ist seit Jahrhunderten für seine herzöffnenden Eigenschaften bekannt. Die Pflanze enthält Theobromin, welches das Herz-Kreislauf-System anregt und für ein Gefühl von Wärme und Verbundenheit in der Herzregion sorgt.

Die Kakaozeremonie schafft ein liebevolles tägliches Ritual im Rahmen des Onlinekurses. Sie lädt ein, die Verbindung zum eigenen Herzen zu stärken und Emotionen bewusst wahrzunehmen – ganz ohne Urteil. In Kombination mit Reflektionsübungen, Meditationen oder Ritualen wird Kakao zu einem Schlüssel, der die Tür zu innerer Heilung und Selbstakzeptanz öffnet.

„Diese Kakao-Momente sind mehr als nur eine Pause – sie sind ein heilsamer Anker im Alltag. Sie helfen, sich selbst zu spüren.“, so Anka Sana. „Selbstliebe ist eine Reise – sie beginnt mit der bewussten Entscheidung, sich selbst Raum zu geben und sich mit allen Facetten zu akzeptieren“

Die Teilnehmer:innen werden mit kurzen, inspirierenden Videos durch Themen wie Vergebung, innere Stärke und Selbstakzeptanz begleitet. Bonusmaterial wie eine Meditationsreise zum inneren Kind, Vergebungsritual bis zu einem Selbstliebe- Tanz machen diese Reise zu einem Erlebnis für alle Sinne, sodass die Erkenntnisse nicht nur im Kopf bleiben, sondern in den Körper und im Alltag integriert werden können.

„Alles beginnt bei dir“ – Die Mission von Anka Sana

„Wir alle suchen nach Erfüllung, doch das Glück liegt nicht im Außen. Es beginnt in uns selbst – in der Art, wie wir uns ehren und mit uns umgehen. „Selbstliebe und Selbstfürsorge sind der Kern dieses Lebens“, erklärt Anka Sana.

Ihr Ziel ist es, Menschen daran zu erinnern, dass sie sich selbst mit Mitgefühl begegnen dürfen. Mit diesem Onlinekurs möchten Kakao Mischa und Anka Sana einen heilsamen Raum schaffen, in denen sich die Menschen wieder neu erfahren, kennen und lieben lernen.

Ein Ablauf, der das Herz berührt:

Tag 1: Selbstliebe neu entdecken – Dein liebevoller Blick nach innen

Tag 2: Verborgene Glaubenssätze erkennen – Die Reise zu deinem inneren Kind

Tag 3: Akzeptanz & Dankbarkeit – Zu dir selbst stehen

Tag 4: Selbstvertrauen & innere Stärke – Wie du deine Realität gestaltest

Tag 5: Die Essenz der Selbstliebe – Du bist Liebe

Über Kakao Mischa

Kakao Mischa steht für hochwertigen zeremoniellen Kakao in seiner natürlichsten Form, der mit Respekt vor der Natur und den Menschen, die ihn anbauen, produziert wird. Die edlen Kakaoprodukte, die sich ideal für Kakao-Zeremonien eignen, bringen durch ihre über 300 wertvollen Inhaltsstoffe wie unter anderem Theobromin den Serotonin-Vorläufer Tryptophan Wohlbefinden und innere Balance. Sie unterstreichen Kakao Mischas Vision, das Bewusstsein für die Verbindung zwischen Mensch und Natur zu stärken. Die Produkte von Kakao Mischa stehen für Achtsamkeit, Genuss und soziale Verantwortung.

Mehr über Kakao Mischa und die Philosophie dahinter: www.kakaomischa.de

Quelle Bild und Text Kakao Mischa GmbH