Seriengründerin übernimmt DACH-Führung von Europas 600-Millionen-Euro Fonds XAnge

Das plant Valerie Bures jetzt für Gründer in Deutschland

Valerie Bures führt ab jetzt das DACH-Team von Europas 600 Millionen Euro schwerem Fonds XAnge .

Während viele Risikokapitalgeber mit ihren Investments gerade zögern, sieht Valerie Bures (43) eine große Chance. „Ich schaue mir Dutzende Start-ups in der Woche an, denn gerade Krisenzeiten, wenn andere zögern, sind die besten Zeiten für mutige Investments. Ich schwimme gerne erfolgreich gegen den Strom“, sagt sie.

Valerie Bures ist seit Ende Mai die neue DACH-Chefin und Partnerin der europäischen Risikokapitalgesellschaft XAnge.

Sie hat selbst vier Unternehmen gegründet und kennt die Höhen und Tiefen von Gründungen aus der Praxis. Jetzt hilft sie anderen Foundern mit ihrer Erfahrung zum Erfolg.

Die Serienunternehmerin, die u. a. gemeinsam mit Tennis-Legende Steffi Graf (53) die Frauenfitnesskette „Mrs. Sporty“ gründete (550 eröffnete Studios in 11 Ländern) und mit Nationaltorwart Manuel Neuer (37) den Fitnessspiegel VAHA in Europa etablierte, ist jetzt für die Investments in der DACH-Region von XAnge4, dem vierten und 220 Millionen Euro großen Fonds, verantwortlich.

Bures Pläne sind dabei ambitioniert: „Wir arbeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Gründern zusammen, die große, selbstbewusste Ideen haben und die starke, heterogene Teams präsentieren. Solche Unternehmen unterstützen wir mit unserer vollen Expertise.“

XAnge investiert vor allem in Seed- und Series A-Stage mit Ticketgrößen von 300.000 bis 10 Millionen Euro.

Und das mit einem Riesen-Erfolg: Mehr als 200 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro (aufgeteilt in vier Fonds) hat der Risikokapitalgeber bisher getätigt. Darunter sind zum Beispiel Unicorns wie Raisin, Believe Digital, Ledger und Lydia.

Das Erfolgsgeheimnis? „Unser Start-up-Success-Team bietet jedem Gründerteam eine außergewöhnliche Unterstützung“, sagt Bures. „Wenn wir Gründer supporten, dann tun wir das mit Leib und Seele. Wir stehen mit den besten Experten der Branchen rund um die Uhr für alle Fragen zur Verfügung. Mit den wichtigsten Themen wie Finanzierung, Expansion, Team-Skalierung oder nachhaltiges Wachstum begleiten wir jeden Gründer von Anfang an und sorgen für ein schnelles Wachstum.“

Mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung weiß Bures, dass die Nähe zu den Gründern und die Unterstützung der Start-ups ist der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft sind. „Wir sind schnell, nah dran und wissen ganz genau, was unsere Unternehmen individuell brauchen. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie unglaublich motivierend eine intensive Zusammenarbeit mit einem Investor sein kann, und weiß ganz genau, wie wichtig das ist.“ Weiter sagt sie: „Es ist für mich ein Vorteil, beide Seiten, Gründer und Investoren, zu verstehen, aber auch eine Frau zu sein, die weiß, dass das Leben auch ein Gleichgewicht zwischen Geschäft, Familie, Freunden und dem eigenen Wohlbefinden sein muss.“

Ihre Expertise als Gründerin, aber auch ihr internationales Tech-Know-how machen Bures zu einer starken Partnerin bei XAnge.

Bures weiß: „Nicht nur unsere Gründer sind innovativ, sondern auch wir haben große Ambitionen, in unserer zukünftigen Arbeit vor allem datengetrieben den Investitionszyklus zu optimieren.“

Ihr Ziel? Mithilfe von künstlicher Intelligenz die Investitionseffizienz von XAnge weiter zu steigern. „Intelligente Agenten werden zukünftig zeitintensive Aufgaben wie die Auswahl, Screening- und Analyseprozesse stark unterstützen. Mit diesem Ansatz erwarten wir erhebliche Fortschritte bei der Investitionseffizienz und Entscheidungsfindung“, verrät Bures. So bleibe mehr Zeit, um sich um die Gründer zu kümmern und den Fokus stärker auf ganz Europa zu setzen. XAnge CEO Cyril Bertrand sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, Valerie im Team willkommen zu heißen, um unsere europäische Strategie und unsere Expansion in Deutschland weiter auszubauen.“

Bild: Valerie Bures

Quelle: Press Xange