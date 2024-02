Serviceplan Group stärkt AI-Expertise mit Labs in Deutschland und den USA

Um ihre bestehende Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence – AI) zu erweitern und die Zukunft intelligenter Technologien mitzugestalten, gründet die Serviceplan Group zwei innovative AI Labs. Mit dem AI Lab in München und Silverside AI in San Francisco fördert die Agenturgruppe den länderübergreifenden Wissensaustausch und gewährleistet damit eine umfassende Begleitung und Beratung ihrer Kunden bei der AI-Transformation.

84 Prozent der CMOs sind der Meinung, dass AI, maschinelles Lernen und Marketing-Automatisierung die Branche im Jahr 2024 bestimmen werden [1]. Mit dem Launch von zwei AI Labs in München und und San Francisco, direkt im Silicon Valley, trägt die Serviceplan Group dieser Erkenntnis Rechnung. Die Labs profitieren vom gegenseitigen Austausch über Ländergrenzen und decken jeweils die spezifischen Anforderungen aus regionaler und technologischer Perspektive ab. Mit diesem Ansatz positioniert sich die Agenturgruppe bei der der Entwicklung AI-gestützter digitaler Marketingstrategien und deren Umsetzung für Kunden.

„Mit dem Launch des AI Labs in München tragen wir der schnellen Marktdynamik Rechnung und nutzen gleichzeitig unsere Positionierung als House of Communication: Wir verbinden die AI-Kompetenzen unserer Agenturmarken – Serviceplan, Mediaplus und Plan.Net – und schaffen so einzigartige, funktionsübergreifende Services für uns als Gruppe und für unsere Kunden“, erklärt Eva Simone Lihotzky in ihrer neuen Rolle als General Manager des AI Labs in München. In dieser Funktion leitet sie die AI-Strategie und deren Umsetzung auf Agenturgruppenebene.

„AI verändert rasant die Art und Weise, wie wir arbeiten, kreieren und kommunizieren. Das AI Lab ermöglicht es uns, mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten und bietet Zugang zu den neuesten Tools und Technologien. Auf diese Weise wollen wir ein Umfeld schaffen, in dem sich Kreativität mit Hilfe von KI entfalten kann“, sagt Kevin Prösel, General Manager des AI Labs in München. Er bringt sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Experiential Marketing und Spatial Computing in das Team ein, um die Entwicklung von AI-basierten Produktinnovationen voranzutreiben.

Während der Fokus des Münchner AI Labs auf die Befähigung der eigenen Agenturgruppe gerichtet ist, dient das Innovationszentrum Silverside AI in San Francisco als Inkubator für Kunden- und Startup-Kooperationsprojekte. Das neu entwickelte Tool „The Insights Machine“ trägt dazu bei, die operative Effizienz zu steigern und kreative Lösungen sowohl für die Agenturpartner der Serviceplan Group als auch für externe Kunden zu fördern. Es handelt sich um ein AI-gestütztes Sprachverarbeitungstool, das Strateg:innen dabei hilft, interaktive Marketing-Personas zu erstellen und die First-Party-Daten von Marken für eine präzisere Zielgruppenansprache besser zu nutzen.

Das Silverside AI wird von General Manager Rob Wrubel geleitet, ein seit langem im Silicon Valley aktiver Unternehmer und Innovationsmanager. „Bei Silverside AI sind wir führend darin, die Werbe- und Marketinglandschaft durch die Kraft der Künstlichen Intelligenz neu zu gestalten. In Zusammenarbeit mit der umfassenden Expertise von Pereira O’Dell und der gesamten Serviceplan Group wollen wir die Wertschöpfung, in der sich ständig weiterentwickelnden AI-Welt neu definieren. Mit dem Fokus auf Spitzeninnovationen und strategischer Inkubation stellt Silverside AI die Weichen für die nächste Generation von Marketingtechnologien und fügt sich damit in die globale AI-Strategie der Serviceplan Group ein“, sagt Rob Wrubel.

Florian Haller, CEO der Serviceplan Group, kommentiert: „Künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken: Sie ist bereits zu einem integralen Bestandteil unserer Agenturarbeit geworden, und wir sehen Effizienzgewinne bei internen Prozessen wie Rechnungsstellung und Rekrutierung sowie bei unseren Kunden-Services. Die Einführung von zwei AI Labs wird von nun an unsere Agenturbereiche mit innovativen Technologien ausstatten und uns auf dem Weg zu einem AI-first Unternehmen weiter voranbringen – in allen unseren drei Geschäftsbereichen: Creative & Content, Media & Data, und Digital Experience & Technology.“

[1] Das CMO-Barometer ist eine jährliche Studie der Serviceplan Group und der Universität St.Gallen. Grundlage der Studie, die im September 2023 durchgeführt wird, ist eine Online-Befragung, gefolgt von einer Analyse der Daten von 767 internationalen CMOs und Marketing-Entscheidern.

Bild v.l.n.r.: Kevin Prösel, Rob Wrubel, Eva Simone Lihotzky, Andrew O’Dell und Florian Haller

