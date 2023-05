Opel wird Teil der SHARE NOW Flotte

SHARE NOW Flotte: Neue Modelle für individuelle Mobilitätserlebnisse

SHARE NOW, Marktführer und Pionier im free-floating Carsharing, startet im Mai 2023 erstmals mit Modellen des Autoherstellers Opel in der deutschen Fahrzeugflotte. Mit der Einführung wird nicht nur das SHARE NOW Fahrzeugportfolio, sondern auch der Stellantis Fußabdruck national erweitert – neben den neuen Opel Fahrzeugen gehören die Marken Peugeot, Fiat und Citroën bereits zum festen SHARE NOW Flottenbestand. Mit fast 1.200 Fahrzeugen wird Opel bis Jahresende rund ein Viertel der SHARE NOW-Flotte stellen.

Erweiterter Mobilitätsmix für individuelle Bedürfnisse

Mit der Einführung der Modelle bietet SHARE NOW neue Fahrerlebnisse, die sich bestmöglich an den Wünschen der SHARE NOW Kund:innen orientieren. „Als europäischer Marktführer im free-floating Carsharing ist es uns besonders wichtig, dass wir unsere Fahrzeugflotte stets durch innovative und vielseitige Fahrzeugmodelle erweitern und unseren Kund:innen das bestmögliche Angebot liefern können.

Mit Opel haben wir einen Partner gefunden, der unseren Mobilitätsanspruch optimal decken kann: Mit den Modellen Corsa, Crossland und Astra erfüllen wir eine ganze Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Sie eignen sich hervorragend für komfortable Fahrten in der Stadt oder auch für Wochenendausflüge und Kurzurlaube. Wir verbessern zudem die alltägliche Verfügbarkeit an unseren Standorten weiter”, so Olivier Reppert, CEO von SHARE NOW.

845 Corsa, 250 Astra und 100 Crossland für die deutsche Fahrzeugflotte

Im Hinblick auf die geplante Einführung wird die nationale Fahrzeugflotte durch 845 Opel Corsa, 250 Astra und 100 Crossland erweitert. Bis Ende 2023 machen die Fahrzeuge voraussichtlich rund ein Viertel der deutschen Gesamtflotte aus.

„Wir freuen uns sehr, jetzt sichtbar bei SHARE NOW vertreten zu sein. Konnektivität, Elektromobilität und eben Shared Mobility sind wesentliche Faktoren beim gegenwärtigen Wandel im Automobilbereich. Bei unseren neuen, aufregend designten Modellen bieten wir bereits elektrifizierte Antriebe an. Jetzt können unsere Kunden ihren Opel nicht nur kaufen oder leasen, sondern auch über SHARE NOW fahren“, sagt Opel CEO Florian Huettl.

Der Opel Corsa reiht sich in die SHARE NOW Fahrzeugkategorie S und der Astra in die Fahrzeugkategorie M ein. Moderne Ausstattungen und technische Features wie der automatische Park- und Spurhalte-Assistent gestalten das Fahrerlebnis sicher und komfortabel. Der Opel Corsa kann ab 0,21 Euro pro Minute und der Astra ab 0,24 Euro pro Minute gemietet werden.

Mit der Einführung des Crossland trifft erstklassiger Komfort auf Alltagstauglichkeit: Innovative Fahrerassistenzsysteme, verschiebbare Rücksitze und eine Menge Stauraum machen den Kompakt-SUV zum Familien-Allrounder, der sich sowohl für kurze Strecken in der Stadt als auch für Langzeitmieten und Reisen ins Ausland anbietet. Der Crossland reiht sich in die Fahrzeugkategorie M ein und kann ab 0,24 Euro pro Minute gemietet werden.

Quelle Bild und Text SHARE NOW GmbH