Simmons berät EUR 855 Mio. Finanzierung für Unicorn Enpal

Die internationale Anwaltskanzlei Simmons & Simmons hat die Geldgeber bei der Finanzierung von bis zu 855 Mio. EUR für die Berliner Einhorn-Gruppe Enpal beraten.

2017 gegründet, ist Enpal heute das erste grüne „Unicorn“ in Deutschland sowie die Nr. 1 der am schnellsten wachsenden Energieunternehmen in Europa (FT1000 Ranking 2022 von Financial Times & Statista). Enpal bietet das erste integrierte Komplettpaket für ein klimaneutrales Zuhause mit PV-Anlage, Speicher, E-Ladegerät, Ökostromtarif und Smart Energy Manager.

Als Teil der Transaktion erhält Enpal Senior-Finanzierungszusagen in Höhe von 585 Millionen Euro von international führenden Investoren wie BlackRock Alternatives, ING, Pricoa Private Capital (das Privatkapitalgeschäft von PGIM) und UniCredit. Darüber hinaus stellt ING zwei zusätzliche RCF & VAT-Fazilitäten in Höhe von 150 Millionen Euro bereit, um Enpal eine effizientere Nutzung seines Kapitals zu ermöglichen.

Sämtliche Senior-Kapitalgeber haben Enpal bereits zuvor Kapital zur Verfügung gestellt und ihre Zusagen im Rahmen dieser Transaktion signifikant erhöht. Darüber hinaus hat Infranity, eine Tochtergesellschaft der Generali, im Rahmen eines HoldCo-Darlehens institutionelle Mittel in Höhe von bis zu 120 Mio. € bereitgestellt.

Das Simmons-Team beriet auf der Seite der Kreditgeber, insbesondere bei der Transaktionsdoku- mentation und der rechtlichen Due Diligence.

Dr. Jens Gölz, der das Team von Simmons & Simmons leitete, kommentierte die Transaktion mit den Worten: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kreditgeber bei der Refinanzierungsrunde für Enpal beraten haben. Die Beratung unserer Mandanten in dieser speziellen Angelegenheit zeigt unsere Stärken im Bereich der erneuerbaren Energien und die Expertise unseres ENRI-Teams (Energy, Renewables and Infrastructure) in Deutschland.“

Das Simmons-Team wurde von dem Frankfurter Partner und Head of ENRI, Dr. Jens Gölz, geleitet, der mit Isabel Ribeiro (Finance & Due Diligence), Peter Louzensky (Finance & Due Diligence), Stella Madzahrova (Finance & Due Diligence) und Steffen Kaiser (Regulatory & Real Estate) zusammenarbeitete.

Simmons berät EUR 855 Mio. Finanzierung für Unicorn Enpal

Bildquelle: Bild von Anja cocoparisienne auf pixabay

Quelle WBCO Public Relations & Business Communications GmbH