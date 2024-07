Sinnlicher Sommer und aktiver Herbst im Naturresort Puradies

Eingebettet in die atemberaubende Natur des Salzburger Landes ist das Naturresort Puradies eine Oase der Gelassenheit. Die idyllische Lage, umgeben von malerischen Wiesen und Wäldern, schafft eine Atmosphäre des Loslassens und Ankommens. Im Sommer wie im Herbst ein Ort der Regeneration, um sich in der Schönheit der Natur zu verlieren und dabei selbst zu finden.

Das Puradies spendet Momente der Ausgeglichenheit. Alles ist darauf ausgerichtet, den Gästen das Gefühl von Balance und Harmonie zu vermitteln. Unglaublich wohltuend wirken dabei die Ruhe der Alleinlage und die frische Bergluft, die sanft die Sinne umschmeichelt, während der Blick über die beeindruckende Alpenkulisse schweift. Die Magie des Puradies verzaubert im Sommer mit stiller Schönheit und natürlichem Charme. Regenwetter? Kein Problem! Die zwei Bereiche des 1.500 Quadratmeter großen Heaven Spa stehen für Wellnesswonnen aus der Kraft der Natur. Der Familienbereich mit einem beheiztem Outdoor-Pool, Inneneinstieg und separatem Kinderpool, und der Adults-Only-Wellnessbereich mit vier Themensaunen. Naturbadeteich, Wellnessgarten, Ruhenischen und Kuschelkojen inklusive, runden das Wellnesserlebnis gekonnt ab. Auch nach sommerlichen Aktivitäten rund um das Puradies der perfekte Ort um einzukehren, das Erlebte zu verarbeiten und zur Ruhe zu kommen und Körper und Geist zu regenerieren.

Kulinarischer Exkurs: Genial regional oder handgepflückt

Die köstliche Reise geht durch die Berge und durch die Jahreszeiten, bis nach Frankreich und sogar Istrien. Familie Madreiter, Bauern seit Generationen mit eigenem Biohof, setzt dabei auf einen Dreiklang: Genial regional, Mediterranean Love und Handgepflückt. Er zieht sich durch die mit viel Wertschätzung entworfenen, individuellen Menüs. Garden of Eating ist wiederum das Motto der entspannten Haubenküche im Gourmetrestaurant Ess:enz. Gäste finden sich mitten in einer mehrfach ausgezeichneten Showküche wieder, die Gaben der Natur in Szene zu setzen versteht. Für Aperitif oder Absacker geht es in die Bar Freiraum, einem kleinen innenarchitektonischen Wunderwerk. Immer im Mittelpunkt die Natur in ihrer Vielfalt und was das Puradies daraus schafft und bereits geschaffen hat.

Die Gipfel im Sonnenaufgang

Rund um das Naturresort findet sich ein Netz aus idyllischen Wanderwegen durch das malerische Salzburger Land. Dank der Saalfelden Leogang Card darf man sich die Puste für die Bewunderung solch allgegenwärtiger Naturschönheiten aufheben, denn man genießt täglich zwei Berg- und Talfahrten mit den Bergbahnen in Leogang und Saalfelden. So gelingt auch eine längere Almwanderung: Mit der Steinbergbahn nahe dem Puradies starten, das Sonnenplateau mit seiner atemberaubend schönen Aussicht überqueren und nach Saalfelden hinab fahren. Wenn sich die Blätter der umliegenden Wälder färben und die Natur die letzten kräftigen Sonnenstrahlen sendet, beginnt der Herbst und damit die perfekte Zeit für Wandern und Biken rund um das Resort. Mountainbiken ist eine weitere attraktive Möglichkeit, um im Herbst das reizvolle Pinzgau zu entdecken: Im Puradies können für entspannte Ausfahrten E-Mountain-Bikes ausgeliehen werden. Mehr Adrenalin gefällig? Die Region rund um Leogang ist für Downhill-Fans ein Muss. Gäste des Puradies erhalten 15 Prozent Rabatt auf die Tickets des Epic Bikepark Leogang. Mit nur einem Ticket können Biker über 80 Kilometer Lines und Trails befahren und neun Bergbahnen nutzen.

Mit der Kraft des Atems – die Retreats im Herbst

Das Puradies ist auch im Herbst ein Ort zum Auftanken. Achtsam entworfene Retreats bilden deshalb einen Grundpfeiler des Angebots. Meditation und Yoga, aber auch „breathwork“ faszinieren zunehmend mehr Gäste. Diese sehr kraftvolle und aktive Meditationstechnik wird in einem intensiven Workshop zur gezielten Verbesserung der Atmung erlernt. Manchmal reicht eine einfache „Herbstauszeit“, um voller Energie in das Winterhalbjahr zu starten: natürlich, inspirierend, erholsam. Mit allen Annehmlichkeiten der Wellnessoase Heaven Spa, inklusive beheiztem Bergpanorama Pool, Kaminlounge, Yogaatelier, Fitnessstudio und vielen gemütlichen Rückzugsmöglichkeiten.

