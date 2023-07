Sirius Hotel am Balaton: Großes Wellnesskino direkt am See

Am Balaton lädt ein neues Wellnesshotel zum grenzenlosen Entspannen ein. Das Sirius Hotel****superior schmiegt sich in Keszthely direkt ans Seeufer des „ungarischen Meer“, wie der Balaton treffend genannt wird. Raffinierte Architektur fängt den grandiosen Panoramablick über das Wasser ein. Stylisches Interieur und eine exklusive Wellnesswelt erwarten die Genießer.

Wer in einem der LakeSide Zimmer eincheckt, der verbringt eine Auszeit mit See-Flair. Oder lieber auf den liebevoll gestalteten Park hinausschauen, eine der luxuriösen Suiten genießen, im Familienzimmer Raum für Familien-Zeit finden. Im hochwertigen Ambiente, mit moderner Einrichtung in ruhigen Farben und mit vielen komfortable Details lässt es sich in den Suiten gut verweilen und träumen. Die privaten Terrassen versüßen Sommertage mit Mußestunden unter der Sonne und lauschigen Abenden. In allen Zimmern und Suiten des neuen Sirius Hotel sorgt eine individuell regulierbare Klimaanlage für angenehme Temperaturen.

In das neue Sirius Hotel kommt man, um im „Spa Essence“ die schönsten Seiten wohltuender Wellness zu erleben. Im Sommer ist es an den Outdoor-Pools traumhaft schön. Becken mit Massage, Jacuzzi und Sprudelbad, Relaxbecken, Kinderbecken – es ist immer Badezeit im Sirius. In der Saunawelt in der finnischen Sauna oder in der Steinsauna gesund schwitzen, in der Dampfkabine bei einer Aromatherapie tief durchatmen. Zehn Saunaattraktionen auf dem neuesten Stand der Saunatechnik begeistern die Saunagänger. Die Panoramasauna im Hotelgarten eröffnet einen freien Blick über den Balaton.

Haromony Island

Da gehen die Gedanken auf Reisen und der Alltag ist schnell vergessen. Das Spa-Team des Sirius verwöhnt mit Treatments und Massagen. Me-Time hat hier eine neue Adresse. Paare ziehen sich auf die „Harmony Island“ zurück und bringen Wellness auf ein noch höheres Niveau. Im exklusiven Jacuzzi, im Relax-Ruhebereich, in der Infrarotsauna und bei Paarmassagen tanken sie Ruhe und zweisame Momente.

An schönen Sommertagen nehmen Feinschmecker auf der Terrasse mit Seeblick Platz. „SunRise“ heißt das Restaurant treffend. Zum Sonnenaufgang am Morgen und zum Sonnenuntergang am Abend lässt man sich hier im Rahmen der Halbpension kulinarisch verwöhnen. À la carte bringt das FineBistro französisch angehauchte Köstlichkeiten auf die Teller. Ein Drink an der Capella Bar, eine Köstlichkeit in der Wave Bar im Wellnessbereich – der Urlaub ist zum Genießen da.

Der Balaton ist der größte Binnensee und der bedeutendste Steppensee Europas. Erholung in der Natur und Aktivurlaub werden rund um das Sirius Hotel großgeschrieben. Da geht es zum Radfahren (Fahrräder und E-Scooter können im Hotel ausgeliehen werden), zum Sightseeing, zu Weinverkostungen, Kultur-Events und vielem mehr. Rund um die Uhr ist die Rezeption im Sirius besetzt und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Familien genießen vor allem in den Ferienzeiten abwechslungsreiche Animationsprogramme. Die Toptermine im Sommer: Von 06. bis 08. Juli 2023 geht am Balaton das „Blaue Band“, eines der größten Segelrennen Europas über die Bühne. Der „Spirit of Balaton“, ein 24-Stunden-Fahrraderlebnis und eine Performance-Tour rund um den Balaton am 01. Juli, ist ein Pflichttermin für alle Bike-Begeisterten.

Bild SIRIUS Hotel****ˢ Adventor Hotel Kft

